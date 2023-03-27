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Россия не исключает требование о компенсации за подрыв "Северного потока"

Россия не исключает требование о компенсации за подрыв "Северного потока"

Повреждения восстановить можно, однако для этого должны быть определенные предпосылки со стороны Запада, заявил представитель МИД 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T20:34+0400

2023-03-27T20:34+0400

2023-03-27T20:34+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Вопрос о компенсации ущерба из-за подрыва газопроводов "Северный поток" может со временем поставить Россия, об этом заявил в интервью РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский.В сентябре прошлого года сразу на двух российских экспортных газопроводах в Европу, "Северном потоке" и "Северном потоке — 2", прогремели взрывы. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Генпрокуратура России завела дело об акте международного терроризма.Он напомнил, что на фоне появления расследования американского журналиста Сеймура Херша постпредство распространило проект резолюции Совбеза ООН о независимом международном расследовании произошедшего, однако работу по нему страны Запада саботируют."Но и здесь западные страны активно саботируют работу по проекту резолюции, ссылаются на отсутствие "добавленной стоимости" у международного расследования. Несмотря на это, мы намерены продолжать настаивать на проведении всестороннего и открытого международного расследования с обязательным участием российских представителей", – добавил Биричевский.Он также рассказал, что судьба газопроводов "Северный поток" пока не ясна. Что касается повреждений, то восстановить их можно, однако для этого должны быть определенные предпосылки со стороны Запада."Как отмечается, места разрывов находятся на глубине около 100 метров, и это позволяет с технической точки зрения осуществлять ремонтные работы. Однако для этого должны быть политические и экономические предпосылки. Нынешние действия западных стран по недопущению России к расследованию теракта на ее же энергетическом объекте свидетельствуют об отсутствии заинтересованности в нормальных отношениях с Россией в энергетической сфере", – указал Биричевский.В конце октября президент России Владимир Путин заявил, что взрыв на газопроводе – очевидный теракт и что "Газпром" был допущен к обследованию места подрыва.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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