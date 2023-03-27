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Стоимость недвижимости в Тбилиси и других столицах ближнего зарубежья

Стоимость недвижимости в Тбилиси и других столицах ближнего зарубежья

Несмотря на экономический кризис во многих странах ближнего зарубежья, люди продолжают покупать недвижимость 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T21:45+0400

2023-03-27T21:45+0400

2023-03-27T21:45+0400

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В инфографике Sputnik Беларусь вы узнаете, сколько стоит недвижимость на постсоветском пространстве. За основу взяты данные кадастровых организаций и агентств недвижимости.В основном цены указаны за однокомнатные стандартные квартиры в новостройках и домах на вторичном рынке по состоянию на февраль 2023 года.Так, согласно данным, приведенным в инфографике Sputnik Беларусь, средняя стоимость квадратного метра в новостройках Тбилиси составляет 1 050 долларов, а на вторичном рынке недвижимости – 800 долларов.Между тем, согласно последним данным Национальной службы статистики Грузии, цены на квартиры в новостройках Тбилиси в четвертом квартале 2022 года выросли на 3,8% по сравнению с третьим кварталом того же года, а по сравнению с ценами за четвертый квартал 2021 года – на 12,5.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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