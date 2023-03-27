https://sputnik-georgia.ru/20230327/strelba-v-shkole-ssha--smi-soobschili-o-pogibshikh-i-ranenykh-276165873.html

Стрельба в школе США – СМИ сообщили о погибших и раненых

Стрельба в школе США – СМИ сообщили о погибших и раненых

По крайней мере четыре человека, включая стрелка, погибли в Covenant School, сообщил местный телеканал 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T22:30+0400

2023-03-27T22:30+0400

2023-03-27T22:30+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Четыре человека погибли в ходе стрельбы в школе в городе Нэшвилл, штат Теннесси, сообщает местный телеканал WKRN News. Срочные службы города между тем говорят лишь о госпитализации пострадавших. "Мы реагируем на активного агрессора в Covenant School. Мы можем подтвердить наличие нескольких пациентов", – сообщил городской пожарный департамент в Twitter.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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происшествия, новости, в мире, сша, стрельба в школе