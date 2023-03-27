https://sputnik-georgia.ru/20230327/tochnyy-prognoz-pogody-v-tbilisi-s-27-marta-do-2-aprelya-276124257.html

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 27 марта до 2 апреля

Точный прогноз погоды в Тбилиси с 27 марта до 2 апреля

Синоптики на этой неделе в Тбилиси прогнозируют переменчивую погоду. Ожидается местами облачная, дождливая и снежная погода, а местами ясная и солнечная 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T10:23+0400

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2023-03-27T10:23+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. В понедельник, 27 марта, в столице ожидается облачная погода и местами дождь. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 11 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до плюс 15 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:20. Во вторник, 28 марта, в Тбилиси ожидается ясная и солнечная погода. Восход солнца будет в 06:51. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 8 градусов, а днем столбик термометра поднимется до 22 градусов тепла. Скорость ветра 7-12 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:21. В среду, 29 марта, в Тбилиси сохранится преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:49. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 10 градусов, а днем столбик термометра поднимется максимум до 22 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 - 20-25 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:22. В четверг, 30 марта, синоптики прогнозируют преимущественно облачную погоду. Восход солнца будет в 06:48. Минимальная температура воздуха ночью зафиксируется на отметке плюс 6 градусов тепла, а днем поднимется максимум до 11 градуса тепла. Скорость ветра 10-15 - 20-25 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:23. В пятницу, 31 марта, в Тбилиси погода ухудшится. Ожидается облачность и временами снег с дождем. Восход солнца будет в 06:46. Минимальная температура воздуха ночью будет плюс 2 градуса, а днем прогреется до максимум 7 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:24. В субботу, 1 апреля, в столице Грузии ожидается облачная погода. Восход солнца будет в 06:44. Минимальная температура воздуха ночью составит плюс 2 градуса, днем воздух прогреется до 10 градусов тепла. Скорость ветра 10-15 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:25. В воскресенье, 2 апреля, в столице Грузии ожидается преимущественно ясная погода. Восход солнца будет в 06:43. Минимальная температура воздуха ночью составит 1 градус, а днем поднимется максимум до 13 градусов тепла. Скорость ветра 8-13 м/с. Закат в Тбилиси будет в 19:26.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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