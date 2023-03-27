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В Грузии планируется ужесточение допинг-контроля спортсменов
В Грузии планируется ужесточение допинг-контроля спортсменов
Вопрос для Грузии актуальный, поэтому необходим пересмотр антидопинговой политики, считают инициаторы 27.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-27T13:06+0400
2023-03-27T13:06+0400
2023-03-27T13:42+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. В парламенте Грузии будет инициирован законопроект, согласно которому допинг-контроль будет проводиться не с согласия спортивной организации, а станет обязательным для всех. Поправки в закон "О спорте" в понедельник инициирует комитет по делам молодежи и спорта парламента Грузии. Согласно поправкам спортивные организации будут обязаны, помимо повышения осведомленности и реализации образовательных программ, обеспечивать исполнение наказания за нарушение антидопинговых правил, в том числе прекращать все виды финансирования спортсмена (или другого лица) в период действия санкций.Если же правила нарушит спортивная организация, министерство культуры, спорта и молодежи Грузии сможет приостановить или прекратить ее финансирование.Право на выполнение допинг-контроля, согласно законопроекту, будет предоставлено только тем лицам, которые имеют соответствующий сертификат, выданный или признанный международной или национальной антидопинговой организацией. "Также законопроект урегулирует одну из важнейших угроз в сфере допинга – вопрос конфликта интересов, установит, что физические и юридические лица, участвующие в допинг-контроле и иных видах антидопинговой деятельности, будут обязаны не допускать конфликт интересов с интересами Антидопингового агентства Грузии и уважать автономию и независимость Антидопингового агентства Грузии", — говорится в законопроекте.В комитете пояснили, что вопрос очень актуальный, именно поэтому необходимо было пересмотреть антидопинговую политику и создать правовые нормы на законодательном уровне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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В Грузии планируется ужесточение допинг-контроля спортсменов
13:06 27.03.2023 (обновлено: 13:42 27.03.2023)
Вопрос для Грузии актуальный, поэтому необходим пересмотр антидопинговой политики, считают инициаторы
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. В парламенте Грузии будет инициирован законопроект, согласно которому допинг-контроль будет проводиться не с согласия спортивной организации, а станет обязательным для всех.
Поправки в закон "О спорте" в понедельник инициирует комитет по делам молодежи и спорта парламента Грузии.
Согласно поправкам спортивные организации будут обязаны, помимо повышения осведомленности и реализации образовательных программ, обеспечивать исполнение наказания за нарушение антидопинговых правил, в том числе прекращать все виды финансирования спортсмена (или другого лица) в период действия санкций.
Если же правила нарушит спортивная организация, министерство культуры, спорта и молодежи Грузии сможет приостановить или прекратить ее финансирование.
Право на выполнение допинг-контроля, согласно законопроекту, будет предоставлено только тем лицам, которые имеют соответствующий сертификат, выданный или признанный международной или национальной антидопинговой организацией.
"Также законопроект урегулирует одну из важнейших угроз в сфере допинга – вопрос конфликта интересов, установит, что физические и юридические лица, участвующие в допинг-контроле и иных видах антидопинговой деятельности, будут обязаны не допускать конфликт интересов с интересами Антидопингового агентства Грузии и уважать автономию и независимость Антидопингового агентства Грузии", — говорится в законопроекте.
В комитете пояснили, что вопрос очень актуальный, именно поэтому необходимо было пересмотреть антидопинговую политику и создать правовые нормы на законодательном уровне.