https://sputnik-georgia.ru/20230327/v-gruzii-planiruetsya-uzhestochenie-doping-kontrolya-sportsmenov-276128750.html

В Грузии планируется ужесточение допинг-контроля спортсменов

В Грузии планируется ужесточение допинг-контроля спортсменов

Вопрос для Грузии актуальный, поэтому необходим пересмотр антидопинговой политики, считают инициаторы 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T13:06+0400

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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. В парламенте Грузии будет инициирован законопроект, согласно которому допинг-контроль будет проводиться не с согласия спортивной организации, а станет обязательным для всех. Поправки в закон "О спорте" в понедельник инициирует комитет по делам молодежи и спорта парламента Грузии. Согласно поправкам спортивные организации будут обязаны, помимо повышения осведомленности и реализации образовательных программ, обеспечивать исполнение наказания за нарушение антидопинговых правил, в том числе прекращать все виды финансирования спортсмена (или другого лица) в период действия санкций.Если же правила нарушит спортивная организация, министерство культуры, спорта и молодежи Грузии сможет приостановить или прекратить ее финансирование.Право на выполнение допинг-контроля, согласно законопроекту, будет предоставлено только тем лицам, которые имеют соответствующий сертификат, выданный или признанный международной или национальной антидопинговой организацией. "Также законопроект урегулирует одну из важнейших угроз в сфере допинга – вопрос конфликта интересов, установит, что физические и юридические лица, участвующие в допинг-контроле и иных видах антидопинговой деятельности, будут обязаны не допускать конфликт интересов с интересами Антидопингового агентства Грузии и уважать автономию и независимость Антидопингового агентства Грузии", — говорится в законопроекте.В комитете пояснили, что вопрос очень актуальный, именно поэтому необходимо было пересмотреть антидопинговую политику и создать правовые нормы на законодательном уровне.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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