В Турции оценили ущерб промышленных предприятий из-за землетрясений
© AP Photo / Khalil HamraРазрушенные здания в городе Нурдаги на юге Турции
© AP Photo / Khalil Hamra
В 34 промзонах в районах землетрясений значительно и в средней степени повреждены порядка 5,6 тысячи предприятий
ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Ущерб, нанесенный промышленным предприятиям Турции в результате землетрясений 6 февраля, достигает 9 миллиардов долларов, сообщило в воскресенье министерство промышленности и технологий.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.
Глава ведомства Мустафа Варанк сообщил, что в 34 промзонах в зоне землетрясений значительно и в средней степени повреждены порядка 5 600 предприятий. На остальных 33 тысячах предприятий производство продолжено.
Глава ведомства Мустафа Варанк сообщил, что в 34 промзонах в зоне землетрясений значительно и в средней степени повреждены порядка 5 600 предприятий. На остальных 33 тысячах предприятий производство продолжено.
"Мы оцениваем ущерб инфраструктуре, зданиям, оборудованию и запасам продукции суммой порядка 170 миллиардов турецких лир (около $9 миллиардов – ред.)", – цитируется министр в пресс-релизе министерства.
Также в провинции Адыяман, одной из пострадавших от стихии, ущерб оценивается в семь миллиардов лир (около $367 миллионов), отметил министр.
Ранее министерство финансов и казначейства Турции оценило совокупный ущерб от стихии в $105 миллиардов.
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Ранее министерство финансов и казначейства Турции оценило совокупный ущерб от стихии в $105 миллиардов.
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