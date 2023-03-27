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В Турции оценили ущерб промышленных предприятий из-за землетрясений

В Турции оценили ущерб промышленных предприятий из-за землетрясений

В 34 промзонах в районах землетрясений значительно и в средней степени повреждены порядка 5,6 тысячи предприятий 27.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-27T10:02+0400

2023-03-27T10:02+0400

2023-03-27T10:02+0400

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землетрясение в турции 2023

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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Ущерб, нанесенный промышленным предприятиям Турции в результате землетрясений 6 февраля, достигает 9 миллиардов долларов, сообщило в воскресенье министерство промышленности и технологий.Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.Глава ведомства Мустафа Варанк сообщил, что в 34 промзонах в зоне землетрясений значительно и в средней степени повреждены порядка 5 600 предприятий. На остальных 33 тысячах предприятий производство продолжено.Также в провинции Адыяман, одной из пострадавших от стихии, ущерб оценивается в семь миллиардов лир (около $367 миллионов), отметил министр.Ранее министерство финансов и казначейства Турции оценило совокупный ущерб от стихии в $105 миллиардов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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в мире, экономика, новости, турция, землетрясение в турции 2023