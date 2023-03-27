https://sputnik-georgia.ru/20230327/vozmozhno-pertsovyy-gaz--v-batumi-vyyasnyayut-prichiny-golovnoy-boli-u-uchenikov-276153920.html
Возможно, перцовый баллончик: в Батуми госпитализировали школьников
Возможно, перцовый баллончик: в Батуми госпитализировали школьников
"Скорую помощь" вызвал директор школы 27.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-27T15:52+0400
2023-03-27T15:52+0400
2023-03-27T16:06+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Нескольких учащихся первой публичной школы в городе Батуми (Аджария) доставили в больницу с головной болью, причиной которой могло стать использование одним из школьников перцового баллончика, сообщает Первый канал. По информации телеканала, в полдень у десяти учеников разболелась голова, из-за чего директору образовательного учреждения пришлось вызвать скорую. Причиной головных болей детей, по неподтвержденной информации, предположительно стало распыление перцового спрея учеником седьмого класса. Школьники в Сенаки попали в больницу с отравлением >>По словам директора школы Натальи Мгеладзе, учеников отвезли в клинику в профилактических целях. Все они чувствуют себя хорошо и скоро покинут клинику. Мгеладзе отметила, что пока не может подтвердить, применялся перцовый газ или нет, это будет установлено в результате следствия. Из-за инцидента учебный процесс в школе не прерывался.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, батуми, аджария
Возможно, перцовый баллончик: в Батуми госпитализировали школьников
15:52 27.03.2023 (обновлено: 16:06 27.03.2023)
"Скорую помощь" вызвал директор школы
ТБИЛИСИ, 27 мар – Sputnik. Нескольких учащихся первой публичной школы в городе Батуми (Аджария) доставили в больницу с головной болью, причиной которой могло стать использование одним из школьников перцового баллончика, сообщает Первый канал.
По информации телеканала, в полдень у десяти учеников разболелась голова, из-за чего директору образовательного учреждения пришлось вызвать скорую.
Причиной головных болей детей, по неподтвержденной информации, предположительно стало распыление перцового спрея учеником седьмого класса.
По словам директора школы Натальи Мгеладзе, учеников отвезли в клинику в профилактических целях. Все они чувствуют себя хорошо и скоро покинут клинику.
Мгеладзе отметила, что пока не может подтвердить, применялся перцовый газ или нет, это будет установлено в результате следствия.
Из-за инцидента учебный процесс в школе не прерывался.