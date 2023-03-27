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Жители Турции после землетрясений начали скупать попугаев – СМИ
Жители Турции после землетрясений начали скупать попугаев – СМИ
Владелец зоомагазина заявил, что после землетрясений продажи увеличились практически в 10 раз 27.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-27T08:02+0400
2023-03-27T08:02+0400
2023-03-27T09:19+0400
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ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Интерес к попугаям резко возрос в Турции после сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны, продажи птиц увеличились на фоне информации о том, что они заранее чувствуют подземные толчки, пишет турецкая газета Yeni Akit. Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек. Сообщается, что в турецкой провинции Элязыг наблюдается наплыв граждан в зоомагазины. Фатих Гюрбюз, владелец зоомагазина, заявил, что после землетрясений продажи увеличились практически в 10 раз. "Как вы знаете, граждане проявляют интерес, потому что говорят, что птицы заранее чувствуют землетрясение", – приводит его слова газета. По его словам, семьи покупают птиц также для того, чтобы преодолеть страх, пережитый детьми во время землетрясений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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в мире, новости, общество, турция, землетрясение в турции 2023
в мире, новости, общество, турция, землетрясение в турции 2023
Жители Турции после землетрясений начали скупать попугаев – СМИ
08:02 27.03.2023 (обновлено: 09:19 27.03.2023)
Владелец зоомагазина заявил, что после землетрясений продажи увеличились практически в 10 раз
ТБИЛИСИ, 27 мар — Sputnik. Интерес к попугаям резко возрос в Турции после сокрушительных землетрясений на юго-востоке страны, продажи птиц увеличились на фоне информации о том, что они заранее чувствуют подземные толчки, пишет турецкая газета Yeni Akit.
Землетрясения магнитудой 7,7 и 7,6 произошли 6 февраля с интервалом в девять часов в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки ощущались в 11 провинциях страны и соседних государствах, в том числе в Сирии. Власти Турции назвали землетрясения "катастрофой века", погибли более 50 тысяч человек.
"После землетрясений, произошедших в Кахраманмараше и затронувших 11 провинций, вера в то, что птицы заранее чувствуют землетрясение и демонстрируют странное поведение, повысило интерес к попугаям", – пишет издание.
Сообщается, что в турецкой провинции Элязыг наблюдается наплыв граждан в зоомагазины.
Фатих Гюрбюз, владелец зоомагазина, заявил, что после землетрясений продажи увеличились практически в 10 раз. "Как вы знаете, граждане проявляют интерес, потому что говорят, что птицы заранее чувствуют землетрясение", – приводит его слова газета.
По его словам, семьи покупают птиц также для того, чтобы преодолеть страх, пережитый детьми во время землетрясений.