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https://sputnik-georgia.ru/20230328/aktsiya-v-podderzhku-monakhov-kievo-pecherskoy-lavry-proshla-v-tbilisi--276198301.html
Акция в поддержку монахов Киево-Печерской Лавры прошла в Тбилиси
Акция в поддержку монахов Киево-Печерской Лавры прошла в Тбилиси
Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T17:53+0400
2023-03-28T18:49+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Акция протеста прошла у здания посольства Украины в Тбилиси в связи с событиями вокруг Киево-Печерской Лавры, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.Организатором акции, которая началась шествием от парка Ваке к посольству, стал экс-депутат парламента Грузии, руководитель Грузино-российского общественного центра им. Е. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе.Ранее 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" предупредил руководство Украинской православной церкви (УПЦ) о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта.Священнослужители заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут территорию монастыря.Участники акции держали в руках иконы, свечи, деревянные кресты и транспаранты: "Руки прочь от Киево-Печерской Лавры"."Превратить монастырский комплекс в музей-заповедник. Это апофеоз цинизма, можно сказать. Ничего другого не приходит в голову. Это неприемлемая оценка... Это место, это святыня, где тысячу лет беспрерывно проводились службы", – сказал Лорткипанидзе.Цель акции, по словам организаторов, – выразить солидарность православной Украине.По словам Дмитрия Лорткипанидзе, никто из грузинских священнослужителей не пришел на акцию у посольства Украины после заявления Патриархии Грузии, в котором священнослужителей призвали воздержаться от участия в акциях протеста у государственного представительства другой страны."Мы с пониманием относимся к заявлению Патриархии Грузии и всегда относились с пониманием", – сказал Лорткипанидзе.В то же время он подчеркнул, что вопрос будущего Киево-Печерской Лавры довольно острый, так как срок ультиматума властей истекает в среду, 29 марта.Собравшиеся также исполнили традиционное грузинское многоголосное песнопение "Мравалжамиер" ("Многая лета").Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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новости, грузия, дмитрий лорткипанидзе, украина, тбилиси, акции
новости, грузия, дмитрий лорткипанидзе, украина, тбилиси, акции

Акция в поддержку монахов Киево-Печерской Лавры прошла в Тбилиси

17:53 28.03.2023 (обновлено: 18:49 28.03.2023)
© photo: Sputnik / STRINGERАкция протеста у здания посольства Украины в Грузии в защиту Киево-Печорской Лавры 28 марта 2023 года
Акция протеста у здания посольства Украины в Грузии в защиту Киево-Печорской Лавры 28 марта 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 28.03.2023
© photo: Sputnik / STRINGER
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Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Акция протеста прошла у здания посольства Украины в Тбилиси в связи с событиями вокруг Киево-Печерской Лавры, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.
Организатором акции, которая началась шествием от парка Ваке к посольству, стал экс-депутат парламента Грузии, руководитель Грузино-российского общественного центра им. Е. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе.
© photo: Sputnik / STRINGERАкция протеста у здания посольства Украины в Грузии в защиту Киево-Печорской Лавры 28 марта 2023 года
Акция протеста у здания посольства Украины в Грузии в защиту Киево-Печорской Лавры 28 марта 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 28.03.2023
Акция протеста у здания посольства Украины в Грузии в защиту Киево-Печорской Лавры 28 марта 2023 года
© photo: Sputnik / STRINGER
Ранее 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" предупредил руководство Украинской православной церкви (УПЦ) о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта.
Священнослужители заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут территорию монастыря.
Участники акции держали в руках иконы, свечи, деревянные кресты и транспаранты: "Руки прочь от Киево-Печерской Лавры".
© photo: Sputnik / STRINGERАкция протеста у здания посольства Украины в Грузии в защиту Киево-Печорской Лавры 28 марта 2023 года
Акция протеста у здания посольства Украины в Грузии в защиту Киево-Печорской Лавры 28 марта 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 28.03.2023
Акция протеста у здания посольства Украины в Грузии в защиту Киево-Печорской Лавры 28 марта 2023 года
© photo: Sputnik / STRINGER
"Превратить монастырский комплекс в музей-заповедник. Это апофеоз цинизма, можно сказать. Ничего другого не приходит в голову. Это неприемлемая оценка... Это место, это святыня, где тысячу лет беспрерывно проводились службы", – сказал Лорткипанидзе.
Цель акции, по словам организаторов, – выразить солидарность православной Украине.
По словам Дмитрия Лорткипанидзе, никто из грузинских священнослужителей не пришел на акцию у посольства Украины после заявления Патриархии Грузии, в котором священнослужителей призвали воздержаться от участия в акциях протеста у государственного представительства другой страны.
© photo: Sputnik / STRINGERАкция протеста у здания посольства Украины в Грузии в защиту Киево-Печорской Лавры 28 марта 2023 года
Акция протеста у здания посольства Украины в Грузии в защиту Киево-Печорской Лавры 28 марта 2023 года - Sputnik Грузия, 1920, 28.03.2023
Акция протеста у здания посольства Украины в Грузии в защиту Киево-Печорской Лавры 28 марта 2023 года
© photo: Sputnik / STRINGER
"Мы с пониманием относимся к заявлению Патриархии Грузии и всегда относились с пониманием", – сказал Лорткипанидзе.
В то же время он подчеркнул, что вопрос будущего Киево-Печерской Лавры довольно острый, так как срок ультиматума властей истекает в среду, 29 марта.
Собравшиеся также исполнили традиционное грузинское многоголосное песнопение "Мравалжамиер" ("Многая лета").
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