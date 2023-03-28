https://sputnik-georgia.ru/20230328/aktsiya-v-podderzhku-monakhov-kievo-pecherskoy-lavry-proshla-v-tbilisi--276198301.html

Акция в поддержку монахов Киево-Печерской Лавры прошла в Тбилиси

Акция в поддержку монахов Киево-Печерской Лавры прошла в Тбилиси

Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" обязал монахов УПЦ покинуть принадлежащие ему здания до 29 марта 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T17:53+0400

2023-03-28T17:53+0400

2023-03-28T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Акция протеста прошла у здания посольства Украины в Тбилиси в связи с событиями вокруг Киево-Печерской Лавры, сообщает корр. Sputnik Грузия с места событий.Организатором акции, которая началась шествием от парка Ваке к посольству, стал экс-депутат парламента Грузии, руководитель Грузино-российского общественного центра им. Е. Примакова Дмитрий Лорткипанидзе.Ранее 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" предупредил руководство Украинской православной церкви (УПЦ) о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта.Священнослужители заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут территорию монастыря.Участники акции держали в руках иконы, свечи, деревянные кресты и транспаранты: "Руки прочь от Киево-Печерской Лавры"."Превратить монастырский комплекс в музей-заповедник. Это апофеоз цинизма, можно сказать. Ничего другого не приходит в голову. Это неприемлемая оценка... Это место, это святыня, где тысячу лет беспрерывно проводились службы", – сказал Лорткипанидзе.Цель акции, по словам организаторов, – выразить солидарность православной Украине.По словам Дмитрия Лорткипанидзе, никто из грузинских священнослужителей не пришел на акцию у посольства Украины после заявления Патриархии Грузии, в котором священнослужителей призвали воздержаться от участия в акциях протеста у государственного представительства другой страны."Мы с пониманием относимся к заявлению Патриархии Грузии и всегда относились с пониманием", – сказал Лорткипанидзе.В то же время он подчеркнул, что вопрос будущего Киево-Печерской Лавры довольно острый, так как срок ультиматума властей истекает в среду, 29 марта.Собравшиеся также исполнили традиционное грузинское многоголосное песнопение "Мравалжамиер" ("Многая лета").Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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