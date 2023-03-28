https://sputnik-georgia.ru/20230328/bolshinstvo-chitateley-sputnik-gruzii-nikogda-ne-bespokoila-allergiya-276181942.html

Большинство читателей Sputnik Грузии никогда не беспокоила аллергия

Большинство читателей Sputnik Грузии никогда не беспокоила аллергия

Sputnik Грузия решил выяснить у читателей, беспокоит ли их весенняя аллергия 28.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия никогда не сталкивались с такой проблемой, как аллергия. Таким образом, на вопрос "Беспокоит ли вас весенняя аллергия?" ответили 52,2% опрошенных.Между тем 32,6% ответили, что справляются с помощью медикаментов, еще 15,2% ничего не помогает. Аллергическая реакция – это ответ иммунной системы на попадание в организм человека чужеродных веществ. Весенняя аллергия возникает при появлении в воздухе определенных аллергенов.Основные признаки аллергии: зуд, покраснение век, заложенность носа, першение в горле и проблемы с дыханием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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