https://sputnik-georgia.ru/20230328/bolshinstvo-chitateley-sputnik-gruzii-nikogda-ne-bespokoila-allergiya-276181942.html
Большинство читателей Sputnik Грузии никогда не беспокоила аллергия
Большинство читателей Sputnik Грузии никогда не беспокоила аллергия
Sputnik Грузия решил выяснить у читателей, беспокоит ли их весенняя аллергия 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T13:28+0400
2023-03-28T13:28+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия никогда не сталкивались с такой проблемой, как аллергия. Таким образом, на вопрос "Беспокоит ли вас весенняя аллергия?" ответили 52,2% опрошенных.Между тем 32,6% ответили, что справляются с помощью медикаментов, еще 15,2% ничего не помогает. Аллергическая реакция – это ответ иммунной системы на попадание в организм человека чужеродных веществ. Весенняя аллергия возникает при появлении в воздухе определенных аллергенов.Основные признаки аллергии: зуд, покраснение век, заложенность носа, першение в горле и проблемы с дыханием.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, sputnik, общество
Большинство читателей Sputnik Грузии никогда не беспокоила аллергия
13:28 28.03.2023 (обновлено: 13:34 28.03.2023)
Sputnik Грузия решил выяснить у читателей, беспокоит ли их весенняя аллергия
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Большинство читателей Sputnik Грузия никогда не сталкивались с такой проблемой, как аллергия.
Таким образом, на вопрос "Беспокоит ли вас весенняя аллергия?" ответили 52,2% опрошенных.
Между тем 32,6% ответили, что справляются с помощью медикаментов, еще 15,2% ничего не помогает.
Аллергическая реакция – это ответ иммунной системы на попадание в организм человека чужеродных веществ. Весенняя аллергия возникает при появлении в воздухе определенных аллергенов.
Основные признаки аллергии: зуд, покраснение век, заложенность носа, першение в горле и проблемы с дыханием.