https://sputnik-georgia.ru/20230328/chislo-biometricheskikh-pasportov-v-gruzii-vyroslo-do-17-millionov-276212033.html

Число биометрических паспортов в Грузии выросло до 1,7 миллиона

Число биометрических паспортов в Грузии выросло до 1,7 миллиона

Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроен специальный чип, содержащий дополнительные сведения о владельце 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T22:50+0400

2023-03-28T22:50+0400

2023-03-28T22:52+0400

грузия

новости

общество

агентство развития государственных сервисов

грузинский паспорт

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23854/97/238549751_0:104:2000:1229_1920x0_80_0_0_3b4f7e239e4abc5b2c7329434e470c4e.jpg

ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. В настоящее время биометрические паспорта имеют около 1,7 миллиона граждан Грузии, сообщает Агентство развития государственных сервисов Минюста в связи с исполнением шести лет с момента введения безвизового режима между Грузией и Евросоюзом. Надежность документов, удостоверяющих личность, электронного удостоверения личности и биометрического паспорта, выданных Агентством развития государственных услуг, признана на международном уровне. Биометрический паспорт гражданина Грузии – это высокотехнологичный проездной документ, защищенный от подделки.Больше эмигрантов смогут получить гражданство Грузии в порядке исключения >> Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроен специальный чип, содержащий дополнительные сведения о владельце. Например, рисунок радужной оболочки глаза, отпечатки пальцев, место жительства гражданина и другие данные. Такие паспорта в Грузии начали выдавать с апреля 2010 года. Международный биометрический паспорт Грузии дает возможность путешествовать в страны Шенгенской зоны без виз. Евросоюз ввел безвизовый режим для граждан Грузии 28 марта 2017 года. С грузинским паспортом можно путешествовать без визы в 106 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, общество, агентство развития государственных сервисов, грузинский паспорт