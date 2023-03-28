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Число биометрических паспортов в Грузии выросло до 1,7 миллиона
Число биометрических паспортов в Грузии выросло до 1,7 миллиона
Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроен специальный чип, содержащий дополнительные сведения о владельце 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T22:50+0400
2023-03-28T22:50+0400
2023-03-28T22:52+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. В настоящее время биометрические паспорта имеют около 1,7 миллиона граждан Грузии, сообщает Агентство развития государственных сервисов Минюста в связи с исполнением шести лет с момента введения безвизового режима между Грузией и Евросоюзом. Надежность документов, удостоверяющих личность, электронного удостоверения личности и биометрического паспорта, выданных Агентством развития государственных услуг, признана на международном уровне. Биометрический паспорт гражданина Грузии – это высокотехнологичный проездной документ, защищенный от подделки.Больше эмигрантов смогут получить гражданство Грузии в порядке исключения >> Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроен специальный чип, содержащий дополнительные сведения о владельце. Например, рисунок радужной оболочки глаза, отпечатки пальцев, место жительства гражданина и другие данные. Такие паспорта в Грузии начали выдавать с апреля 2010 года. Международный биометрический паспорт Грузии дает возможность путешествовать в страны Шенгенской зоны без виз. Евросоюз ввел безвизовый режим для граждан Грузии 28 марта 2017 года. С грузинским паспортом можно путешествовать без визы в 106 стран мира.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, агентство развития государственных сервисов, грузинский паспорт
грузия, новости, общество, агентство развития государственных сервисов, грузинский паспорт
Число биометрических паспортов в Грузии выросло до 1,7 миллиона
22:50 28.03.2023 (обновлено: 22:52 28.03.2023)
Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроен специальный чип, содержащий дополнительные сведения о владельце
ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. В настоящее время биометрические паспорта имеют около 1,7 миллиона граждан Грузии, сообщает Агентство развития государственных сервисов Минюста в связи с исполнением шести лет с момента введения безвизового режима между Грузией и Евросоюзом.
Надежность документов, удостоверяющих личность, электронного удостоверения личности и биометрического паспорта, выданных Агентством развития государственных услуг, признана на международном уровне.
Биометрический паспорт гражданина Грузии – это высокотехнологичный проездной документ, защищенный от подделки.
Биометрический паспорт отличается от обычного тем, что в него встроен специальный чип, содержащий дополнительные сведения о владельце. Например, рисунок радужной оболочки глаза, отпечатки пальцев, место жительства гражданина и другие данные.
Такие паспорта в Грузии начали выдавать с апреля 2010 года.
Международный биометрический паспорт Грузии дает возможность путешествовать в страны Шенгенской зоны без виз. Евросоюз ввел безвизовый режим для граждан Грузии 28 марта 2017 года.
С грузинским паспортом можно путешествовать без визы в 106 стран мира.