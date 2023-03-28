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Что для Грузии меньшее из всех зол?
Что для Грузии меньшее из всех зол?
В 2015 году все грузинские СМИ “кишели” статьями и сюжетами о новом для страны вредителе – мраморном клопе. Вредитель был особенно опасен для... 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T17:03+0400
2023-03-28T17:03+0400
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В 2015 году мраморному клопу в Западной Грузии удалось уничтожить большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы. Однако спустя время грузинские специалисты смогли найти управу на вредителя. Сейчас метод борьбы с мраморными клопами в Грузии признан наиболее эффективным, и страна делится с другими своим опытом. А жителям страны, учитывая нынешнюю ситуацию не только внутри страны, но и за ее пределами, остается лишь вспоминать то время, когда мраморные клопы были самой большой проблемой.
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грузия, новости, общество, западная грузия
Что для Грузии меньшее из всех зол?
17:03 28.03.2023 (обновлено: 17:18 28.03.2023)
В 2015 году все грузинские СМИ “кишели” статьями и сюжетами о новом для страны вредителе – мраморном клопе. Вредитель был особенно опасен для сельскохозяйственных культур. Сколько тогда этой теме было посвящено новостей!
В 2015 году мраморному клопу в Западной Грузии удалось уничтожить большую часть урожая фундука, цитрусов, кукурузы. Однако спустя время грузинские специалисты смогли найти управу на вредителя. Сейчас метод борьбы с мраморными клопами в Грузии признан наиболее эффективным, и страна делится с другими своим опытом.
А жителям страны, учитывая нынешнюю ситуацию не только внутри страны, но и за ее пределами, остается лишь вспоминать то время, когда мраморные клопы были самой большой проблемой.