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Как грузинские болельщики поддерживают свою команду - видео
Как грузинские болельщики поддерживают свою команду - видео
Как грузинские болельщики поддерживали свою сборную в матче против команды Норвегии. Игра прошла на новом стадионе в Батуми. 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T22:03+0400
2023-03-28T22:03+0400
2023-03-28T22:03+0400
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Футбольная сборная Грузии 28 марта приняла в Батуми команду Норвегии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.
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видео, футбол, болельщики, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
видео, футбол, болельщики, мультимедиа, видео-новости из грузии, видео
Как грузинские болельщики поддерживают свою команду - видео
Как грузинские болельщики поддерживали свою сборную в матче против команды Норвегии. Игра прошла на новом стадионе в Батуми.
Футбольная сборная Грузии 28 марта приняла в Батуми команду Норвегии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.