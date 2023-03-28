https://sputnik-georgia.ru/20230328/kak-gruzinskie-bolelschiki-podderzhivayut-svoyu-komandu---video-276206984.html

Как грузинские болельщики поддерживают свою команду - видео

Как грузинские болельщики поддерживают свою команду - видео

Как грузинские болельщики поддерживали свою сборную в матче против команды Норвегии. Игра прошла на новом стадионе в Батуми. 28.03.2023, Sputnik Грузия

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Футбольная сборная Грузии 28 марта приняла в Батуми команду Норвегии в рамках отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года.

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