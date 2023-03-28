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Летающие мишени для ВКС России: военный летчик о проблемах подготовки украинских летчиков
Летающие мишени для ВКС России: военный летчик о проблемах подготовки украинских летчиков
Украинские летчики не смогут составить конкуренцию российским ВКС, даже если инструкторы НАТО обучат их летать на американских истребителях 28.03.2023, Sputnik Грузия
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Такое мнение высказал в интервью "Sputnik на русском" заслуженный военный летчик России и кандидат технических наук Владимир Попов. Сколько времени нужно украинским пилотам, чтобы научиться летать на западных истребителях? Как Украина распорядится советскими самолетами, которые ей обещают предоставить союзники? Почему самолеты НАТО так часто оказываются рядом с границами России? Об этом и многом другом подробнее смотрите в нашем видео.
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мультимедиа, видео, в мире, россия, нато, вкс, украина, видео
мультимедиа, видео, в мире, россия, нато, вкс, украина, видео

Летающие мишени для ВКС России: военный летчик о проблемах подготовки украинских летчиков

10:11 28.03.2023
© video: Sputnik
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Украинские летчики не смогут составить конкуренцию российским ВКС, даже если инструкторы НАТО обучат их летать на американских истребителях
Такое мнение высказал в интервью "Sputnik на русском" заслуженный военный летчик России и кандидат технических наук Владимир Попов.
Сколько времени нужно украинским пилотам, чтобы научиться летать на западных истребителях? Как Украина распорядится советскими самолетами, которые ей обещают предоставить союзники? Почему самолеты НАТО так часто оказываются рядом с границами России?
Об этом и многом другом подробнее смотрите в нашем видео.
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