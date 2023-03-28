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https://sputnik-georgia.ru/20230328/nezakonnyy-igornyy-biznes---v-zapadnoy-gruzii-vyyavili-tri-fakta-276176021.html
Незаконный игорный бизнес – в Западной Грузии выявили три факта
Незаконный игорный бизнес – в Западной Грузии выявили три факта
Злоумышленники организовали незаконную трансляцию розыгрыша лото на сайте интернет-казино 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T10:40+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Незаконную предпринимательскую деятельность выявили сотрудники Следственной службы Минфина Грузии в регионах Самегрело и Аджарии (Западная Грузия), сообщили в пресс-службе ведомства. После проведения следственных мероприятий четыре человека привлечены к ответственности, один из них задержан. Следствие установило, что обвиняемые в трех разных местах устроили объекты игорного бизнеса, откуда без обязательного соответствующего разрешения транслировали на сайтах интернет-казино, действующих за рубежом, процесс розыгрыша лото. В результате незаконной деятельности госбюджету страны был нанесен ущерб в размере 300 тысяч лари (более 115 тысяч долларов). Следствие идет по статье УК Грузии "Незаконная предпринимательская деятельность". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет. Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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грузия, новости, происшествия
грузия, новости, происшествия

Незаконный игорный бизнес – в Западной Грузии выявили три факта

10:40 28.03.2023 (обновлено: 11:10 28.03.2023)
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Злоумышленники организовали незаконную трансляцию розыгрыша лото на сайте интернет-казино
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Незаконную предпринимательскую деятельность выявили сотрудники Следственной службы Минфина Грузии в регионах Самегрело и Аджарии (Западная Грузия), сообщили в пресс-службе ведомства.
После проведения следственных мероприятий четыре человека привлечены к ответственности, один из них задержан.
Следствие установило, что обвиняемые в трех разных местах устроили объекты игорного бизнеса, откуда без обязательного соответствующего разрешения транслировали на сайтах интернет-казино, действующих за рубежом, процесс розыгрыша лото.
В результате незаконной деятельности госбюджету страны был нанесен ущерб в размере 300 тысяч лари (более 115 тысяч долларов).
Следствие идет по статье УК Грузии "Незаконная предпринимательская деятельность". Обвиняемым грозит лишение свободы на срок от трех до пяти лет.
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