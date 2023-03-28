https://sputnik-georgia.ru/20230328/potasovka-mezhdu-storonnikami-gruzinskoy-mechty-i-saakashvili-proizoshla-v-batumi-276184744.html

Потасовка между сторонниками "Грузинской мечты" и Саакашвили произошла в Батуми

Потасовка между сторонниками "Грузинской мечты" и Саакашвили произошла в Батуми

Активистка оппозиционной партии пришла к месту проведения партийной конференции "Грузинской мечты" с плакатом в поддержку экс-президента 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T14:30+0400

2023-03-28T14:30+0400

2023-03-28T14:38+0400

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Конференции членов правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" с их сторонниками в курортном городе Батуми (Аджария) предшествовала потасовка. Конфликт разгорелся между активисткой оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатуной Беридзе и сторонником "Грузинской мечты" Георгием Гиоргадзе около здания Батумского драматического театра им. Чавчавадзе. Хатуна Беридзе пришла к театру с плакатом и футболкой в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и назвала членов правящей партии убийцами. Это вызвало раздражение со стороны Гиоргадзе, а спор перерос в драку. По словам Хатуны Беридзе, она ударила оппонента после того, как он оскорбил ее. Гиоргадзе обвинение отрицает и называет случившееся провокацией со стороны "Национального движения". Ситуация успокоилась спустя несколько минут, конференция началась без опозданий. Во дворе театра остаются сторонники "Нацдвижения".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, грузинская мечта, батуми