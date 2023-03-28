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Потасовка между сторонниками "Грузинской мечты" и Саакашвили произошла в Батуми
Потасовка между сторонниками "Грузинской мечты" и Саакашвили произошла в Батуми
Активистка оппозиционной партии пришла к месту проведения партийной конференции "Грузинской мечты" с плакатом в поддержку экс-президента 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T14:30+0400
2023-03-28T14:30+0400
2023-03-28T14:38+0400
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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Конференции членов правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" с их сторонниками в курортном городе Батуми (Аджария) предшествовала потасовка. Конфликт разгорелся между активисткой оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатуной Беридзе и сторонником "Грузинской мечты" Георгием Гиоргадзе около здания Батумского драматического театра им. Чавчавадзе. Хатуна Беридзе пришла к театру с плакатом и футболкой в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и назвала членов правящей партии убийцами. Это вызвало раздражение со стороны Гиоргадзе, а спор перерос в драку. По словам Хатуны Беридзе, она ударила оппонента после того, как он оскорбил ее. Гиоргадзе обвинение отрицает и называет случившееся провокацией со стороны "Национального движения". Ситуация успокоилась спустя несколько минут, конференция началась без опозданий. Во дворе театра остаются сторонники "Нацдвижения".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, михаил саакашвили, грузинская мечта, батуми
грузия, политика, новости, михаил саакашвили, грузинская мечта, батуми
Потасовка между сторонниками "Грузинской мечты" и Саакашвили произошла в Батуми
14:30 28.03.2023 (обновлено: 14:38 28.03.2023)
Активистка оппозиционной партии пришла к месту проведения партийной конференции "Грузинской мечты" с плакатом в поддержку экс-президента
ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Конференции членов правящей партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" с их сторонниками в курортном городе Батуми (Аджария) предшествовала потасовка.
Конфликт разгорелся между активисткой оппозиционной партии "Единое национальное движение" Хатуной Беридзе и сторонником "Грузинской мечты" Георгием Гиоргадзе около здания Батумского драматического театра им. Чавчавадзе.
Хатуна Беридзе пришла к театру с плакатом и футболкой в поддержку осужденного экс-президента Грузии Михаила Саакашвили и назвала членов правящей партии убийцами. Это вызвало раздражение со стороны Гиоргадзе, а спор перерос в драку.
По словам Хатуны Беридзе, она ударила оппонента после того, как он оскорбил ее. Гиоргадзе обвинение отрицает и называет случившееся провокацией со стороны "Национального движения".
Ситуация успокоилась спустя несколько минут, конференция началась без опозданий. Во дворе театра остаются сторонники "Нацдвижения".