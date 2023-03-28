https://sputnik-georgia.ru/20230328/protivniki-saakashvili-mitingovali-u-posolstva-norvegii---video-276194258.html
Противники Саакашвили митинговали у посольства Норвегии – видео
Противники Саакашвили митинговали у посольства Норвегии – видео
У здания посольства Норвегии, в центре Тбилиси, во вторник прошла акция протеста. Митинг провели противники Михаила Саакашвили. Как проходила акция – смотрите... 28.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-28T17:34+0400
2023-03-28T17:34+0400
2023-03-28T17:48+0400
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михаил саакашвили
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У посольства собрались противники Михаила Саакашвили, которым не понравилось решение норвежской оппозиционной "Консервативной партии" удостоить экс-президента Грузии премии за продвижение прав человека и демократических институтов.Организовал акцию брат погибшего бывшего политзаключенного времен правления Саакашвили Сулхана Молашвили – Торнике Молашвили. "Хочу напомнить всем о правлении Саакашвили. Эта награда является цинизмом и оскорблением грузинского народа", – сказал Молашвили.Находящийся в заключении Михаил Саакашвили был удостоен премии имени Сьюра Линдебрекке – основателя консервативной партии Норвегии. На церемонии награждения в Осло присутствовали мать экс-президента Гиули Аласания и младший сын Николоз Саакашвили.Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал награждение Саакашвили в Норвегии оскорблением грузинского народа. Более того, он сравнил Саакашвили с норвежским террористом Андресом Брейвиком.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, норвегия, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, норвегия, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили, видео
Противники Саакашвили митинговали у посольства Норвегии – видео
17:34 28.03.2023 (обновлено: 17:48 28.03.2023)
У здания посольства Норвегии, в центре Тбилиси, во вторник прошла акция протеста. Митинг провели противники Михаила Саакашвили. Как проходила акция – смотрите в видео Sputnik Грузия.
У посольства собрались противники Михаила Саакашвили, которым не понравилось решение норвежской оппозиционной "Консервативной партии" удостоить экс-президента Грузии премии за продвижение прав человека и демократических институтов.
Организовал акцию брат погибшего бывшего политзаключенного времен правления Саакашвили Сулхана Молашвили – Торнике Молашвили. "Хочу напомнить всем о правлении Саакашвили. Эта награда является цинизмом и оскорблением грузинского народа", – сказал Молашвили.
Находящийся в заключении Михаил Саакашвили был удостоен премии имени Сьюра Линдебрекке – основателя консервативной партии Норвегии. На церемонии награждения в Осло присутствовали мать экс-президента Гиули Аласания и младший сын Николоз Саакашвили.
Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал награждение Саакашвили в Норвегии оскорблением грузинского народа. Более того, он сравнил Саакашвили с норвежским террористом Андресом Брейвиком.