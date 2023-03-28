https://sputnik-georgia.ru/20230328/rezhissura-master-klassy-i-teatr-minkultury-gruzii-obyavilo-pyat-konkursov-276212241.html

Режиссура, мастер-классы и театр: Минкультуры Грузии объявило пять конкурсов

Режиссура, мастер-классы и театр: Минкультуры Грузии объявило пять конкурсов

Прием заявок на все пять конкурсов продлится до 5 апреля 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T23:13+0400

2023-03-28T23:13+0400

2023-03-28T23:13+0400

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министерство культуры, спорта и молодежи грузии

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ТБИЛИСИ, 28 мар – Sputnik. Пять конкурсов в сферах театра и режиссуры, а также мастер-классы и фестивали объявило министерство культуры, спорта и молодежи Грузии. "Содействие развитию грузинской драматургии" Бюджет конкурса составляет 68 тысяч лари (26,6 тысячи долларов). Цель конкурса – популяризация национальной драматургии; повышение мотивации грузинских драматургов и представление новых имен; увеличение количества пьес национальной драматургии в репертуаре грузинских театров. Принять участие могут профессиональные театры, действующие на территории Грузии, независимо от их правового статуса. На конкурс принимаются проекты для получения необходимых средств на те спектакли, которые будут поставлены по пьесам грузинских авторов (живых или умерших), что не включает постановку прозаических/поэтических произведений. Каждый конкурсант может подать только одну заявку. "Содействие для постановок или других расходов детских музыкальных/балетных спектаклей" Бюджет конкурса составляет 100 тысяч лари (более 39 тысяч долларов). Цель конкурса – поддержка и популяризация создания грузинской детской музыки; популяризация детского музыкального и балетного искусства; активное участие детей в творческом процессе, максимальное раскрытие их способностей и содействие профессиональному развитию; подготовка будущих профессиональных кадров для грузинского музыкального, театрального и хореографического мира. На конкурс принимаются проекты по финансированию постановки и иных расходов детских музыкальных/балетных спектаклей/мюзиклов (кроме зарубежных гастролей). Принять участие могут юридические лица, зарегистрированные в Грузии, любой действующий театр или организация, работающая в сфере детской музыки/балета/театра. Каждый участник может подать только одну заявку. "Поддержка международных фестивалей и мастер-классов (кино, театр, фотография, анимация, современная музыка)" Бюджет конкурса составляет 600 тысяч лари (более 234 тысяч долларов). Целью конкурса является продвижение важных международных фестивальных событий; предоставление новых профессиональных возможностей для деятелей искусства и организаций; ознакомление с текущими процессами и современными тенденциями в сфере культуры; продвижение международного и внутреннего культурного туризма путем активизации культурной жизни в стране. Принять участие в конкурсе могут юридические лица, зарегистрированные в Грузии. Каждый участник может подать только одну заявку. "Поддержка инклюзивных художественных проектов" Целью конкурса является продвижение инклюзивных художественных проектов, делающих культуру доступной для людей с ОВЗ; создание равных условий для включения людей с ОВЗ в культурную жизнь; содействие издательству произведений грузинской художественной литературы, написанной шрифтом Брайля; предлагать услуги для доступа к культуре для людей с ОВЗ, используя онлайн-платформы. На конкурс выделено 120 тысяч лари (46,9 тысячи долларов). Принять участие в конкурсе могут юридические лица, зарегистрированные в Грузии. Каждый участник может подать только одну заявку. "Поддержка женщин-режиссеров" Целью конкурса, который объявили впервые, является активизация творческой деятельности женщин-режиссеров; расширение участия женщин-режиссеров в современном грузинском театральном процессе, представление новых имен женщин-режиссеров; разнообразие репертуара грузинского театра, обогащение новыми постановками. На конкурс выделено 86 тысяч лари (33,6 тысячи лари). В конкурсе могут участвовать профессиональные театры, находящиеся в ведении министерства культуры, спорта и молодежи Грузии. Каждый участник может подать только одну заявку. Прием заявок на все пять конкурсов продлится до 5 апреля. Отправить заявку можно по электронной почте info@culture.gov или по адресу: ул. Набережная, 4.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, культура, новости, культурная жизнь грузии, министерство культуры, спорта и молодежи грузии