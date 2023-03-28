https://sputnik-georgia.ru/20230328/telo-muzhchiny-bylo-obnaruzheno-na-cherdake-zhilogo-doma-na-vostoke-gruzii-276204583.html

Тело мужчины было обнаружено на чердаке жилого дома на востоке Грузии

Тело мужчины было обнаружено на чердаке жилого дома на востоке Грузии

По предварительным данным, погибший был бездомным и ночевал на чердаке дома 28.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 28 мар — Sputnik. Сотрудники дезинфекционной службы, прибывшие по вызову жильцов многоэтажного корпуса в городе Гори, обнаружили на чердаке дома тело мужчины, сообщает телеканал "Мтавари архи". По данным телеканала, дезинфекционную службу вызвали обеспокоенные неприятным запахом жители дома. По предварительным данным, погибший был бездомным и ночевал на чердаке дома. Уголовное дело возбуждено по статье "Доведение до самоубийства".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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