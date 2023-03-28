https://sputnik-georgia.ru/20230328/zaschitniki-kievo-pecherskoy-lavry-proveli-aktsiyu-v-tbilisi---video-276200776.html

Защитники Киево-Печерской лавры провели акцию в Тбилиси – видео

Защитники Киево-Печерской лавры провели акцию в Тбилиси – видео

Организатором акции, которая началась шествием от парка Ваке к посольству Украины, стал экс-депутат парламента Грузии, руководитель Грузино-российского... 28.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-28T19:37+0400

2023-03-28T19:37+0400

2023-03-28T19:58+0400

видео

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видео-новости из грузии

акции протеста

посольство украины в грузии

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Акция протеста прошла у здания посольства Украины в Тбилиси в связи с событиями вокруг Киево-Печерской Лавры. Участники акции держали в руках иконы, свечи, деревянные кресты и транспаранты с надписью: "Руки прочь от Киево-Печерской Лавры".Ранее 10 марта Национальный заповедник "Киево-Печерская лавра" предупредил руководство Украинской православной церкви (УПЦ) о расторжении договора аренды помещений Киево-Печерской лавры с 29 марта. Священнослужители заявили, что не будут подчиняться требованиям властей и не покинут территорию монастыря."Превратить монастырский комплекс в музей-заповедник. Это апофеоз цинизма, можно сказать. Ничего другого не приходит в голову. Это неприемлемая оценка... Это место, это святыня, где тысячу лет беспрерывно проводились службы", – сказал Лорткипанидзе.Цель акции, по словам организаторов, – выразить солидарность православной Украине.По словам Дмитрия Лорткипанидзе, никто из грузинских священнослужителей не пришел на акцию у посольства Украины после заявления Патриархии Грузии, в котором священнослужителей призвали воздержаться от участия в акциях протеста у государственного представительства другой страны.

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