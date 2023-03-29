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Гиорхелидзе: на Южном Кавказе нет баланса интересов – видео

Гиорхелидзе: на Южном Кавказе нет баланса интересов – видео

На Южном Кавказе нет баланса интересов, считает профессор, эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T16:50+0400

2023-03-29T16:50+0400

2023-03-29T16:56+0400

пресс-центр

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видео-новости из грузии

демур гиорхелидзе

грузия

пресс-центр

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О роли Грузии на Южном Кавказе эксперт рассказал в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Огромные "вливания", за последние 20 лет почти миллиард долларов, были вложены в т. н. неправительственные организации, которые являются позором Грузии, потому что это наиболее бесхарактерные, малообразованные, подчиненные идеологическим штампам организации, выполняющие деструктивную функцию", – говорит эксперт.Гиорхелидзе подчеркивает, что, если под это еще вложить то сопротивление, которое есть между Россией и Западом, понятно, почему Грузия в таком состоянии."Здесь пересекаются большие стратегические интересы, Южный Кавказ пока не определен, нет баланса интересов. Все это направление деструкции мне не очень нравится. В этом сопротивлении больших игроков одна сторона видит Южный Кавказ как прекрасную возможность как-то навредить России", – считает Гиорхелидзе.

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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, демур гиорхелидзе, грузия, пресс-центр, видео