https://sputnik-georgia.ru/20230329/giorkhelidze-na-yuzhnom-kavkaze-net-balansa-interesov---video-276234926.html
Гиорхелидзе: на Южном Кавказе нет баланса интересов – видео
Гиорхелидзе: на Южном Кавказе нет баланса интересов – видео
На Южном Кавказе нет баланса интересов, считает профессор, эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T16:50+0400
2023-03-29T16:50+0400
2023-03-29T16:56+0400
пресс-центр
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демур гиорхелидзе
грузия
пресс-центр
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О роли Грузии на Южном Кавказе эксперт рассказал в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия."Огромные "вливания", за последние 20 лет почти миллиард долларов, были вложены в т. н. неправительственные организации, которые являются позором Грузии, потому что это наиболее бесхарактерные, малообразованные, подчиненные идеологическим штампам организации, выполняющие деструктивную функцию", – говорит эксперт.Гиорхелидзе подчеркивает, что, если под это еще вложить то сопротивление, которое есть между Россией и Западом, понятно, почему Грузия в таком состоянии."Здесь пересекаются большие стратегические интересы, Южный Кавказ пока не определен, нет баланса интересов. Все это направление деструкции мне не очень нравится. В этом сопротивлении больших игроков одна сторона видит Южный Кавказ как прекрасную возможность как-то навредить России", – считает Гиорхелидзе.
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мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, демур гиорхелидзе, грузия, пресс-центр, видео
мультимедиа, видео, видео-новости из грузии, демур гиорхелидзе, грузия, пресс-центр, видео
Гиорхелидзе: на Южном Кавказе нет баланса интересов – видео
16:50 29.03.2023 (обновлено: 16:56 29.03.2023)
На Южном Кавказе нет баланса интересов, считает профессор, эксперт по экономическим вопросам Демур Гиорхелидзе
О роли Грузии на Южном Кавказе эксперт рассказал в ходе пресс-конференции в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия
.
"Огромные "вливания", за последние 20 лет почти миллиард долларов, были вложены в т. н. неправительственные организации, которые являются позором Грузии, потому что это наиболее бесхарактерные, малообразованные, подчиненные идеологическим штампам организации, выполняющие деструктивную функцию", – говорит эксперт.
Гиорхелидзе подчеркивает, что, если под это еще вложить то сопротивление, которое есть между Россией и Западом, понятно, почему Грузия в таком состоянии.
"Здесь пересекаются большие стратегические интересы, Южный Кавказ пока не определен, нет баланса интересов. Все это направление деструкции мне не очень нравится. В этом сопротивлении больших игроков одна сторона видит Южный Кавказ как прекрасную возможность как-то навредить России", – считает Гиорхелидзе.