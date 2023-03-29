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Грузинская шахматистка Мери Арабидзе стала чемпионкой Европы
Грузинская шахматистка Мери Арабидзе стала чемпионкой Европы
Грузинская шахматистка завершила чемпионат без поражений 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T23:02+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Мери Арабидзе – вторая грузинская шахматистка, завоевавшая титул чемпионки Европы в истории европейских шахмат, сообщает "Первый канал"На чемпионате Европы в черногорском Петроваце Мери Арабидзе набрала 8,5 очков из возможных 11.Арабидзе лидировала на протяжении всего турнира и завершила чемпионат без поражений. Второе место заняла полька Оливия Киолбаса (8,5), третьей стала россиянка Александра Мальцевская, выступающая с 2022 года под флагом Польши.Мери Арабидзе – победительница командного чемпионата мира 2015 года, многократный призер шахматной олимпиады и командных чемпионатов Европы. Она вторая грузинская шахматистка, ставшая чемпионкой Европы. В 2017 году титул чемпионки континента завоевала Нана Дзагнидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Грузинская шахматистка Мери Арабидзе стала чемпионкой Европы
23:02 29.03.2023 (обновлено: 23:40 29.03.2023)
Грузинская шахматистка завершила чемпионат без поражений
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Мери Арабидзе – вторая грузинская шахматистка, завоевавшая титул чемпионки Европы в истории европейских шахмат, сообщает "Первый канал"
На чемпионате Европы в черногорском Петроваце Мери Арабидзе набрала 8,5 очков из возможных 11.
Арабидзе лидировала на протяжении всего турнира и завершила чемпионат без поражений. Второе место заняла полька Оливия Киолбаса (8,5), третьей стала россиянка Александра Мальцевская, выступающая с 2022 года под флагом Польши.
Мери Арабидзе – победительница командного чемпионата мира 2015 года, многократный призер шахматной олимпиады и командных чемпионатов Европы. Она вторая грузинская шахматистка, ставшая чемпионкой Европы. В 2017 году титул чемпионки континента завоевала Нана Дзагнидзе.