https://sputnik-georgia.ru/20230329/gruzinskaya-shakhmatistka-meri-arabidze-stala-chempionkoy-evropy-276242534.html

Грузинская шахматистка Мери Арабидзе стала чемпионкой Европы

Грузинская шахматистка Мери Арабидзе стала чемпионкой Европы

Грузинская шахматистка завершила чемпионат без поражений 29.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Мери Арабидзе – вторая грузинская шахматистка, завоевавшая титул чемпионки Европы в истории европейских шахмат, сообщает "Первый канал"На чемпионате Европы в черногорском Петроваце Мери Арабидзе набрала 8,5 очков из возможных 11.Арабидзе лидировала на протяжении всего турнира и завершила чемпионат без поражений. Второе место заняла полька Оливия Киолбаса (8,5), третьей стала россиянка Александра Мальцевская, выступающая с 2022 года под флагом Польши.Мери Арабидзе – победительница командного чемпионата мира 2015 года, многократный призер шахматной олимпиады и командных чемпионатов Европы. Она вторая грузинская шахматистка, ставшая чемпионкой Европы. В 2017 году титул чемпионки континента завоевала Нана Дзагнидзе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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