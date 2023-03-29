https://sputnik-georgia.ru/20230329/kakogo-chisla-prazdnuyut-lazarevu-subbotu-v-2023-tserkovnyy-kalendar-276231652.html

Какого числа празднуют Лазареву субботу в 2023? Церковный календарь

Какого числа празднуют Лазареву субботу в 2023? Церковный календарь

Лазареву субботу христиане ежегодно празднуют в субботу шестой недели Великого поста, поэтому праздник в церковном календаре определенной даты не имеет 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T15:31+0400

2023-03-29T15:31+0400

2023-03-29T15:31+0400

справки

религия

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В Лазареву субботу верующие воспоминают воскрешение Святого Лазаря – одно из главных чудес, совершенных Спасителем. Какого числа празднуют Лазареву субботу в 2023-м году по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Лазарева суббота Великий пост в 2023-м году по церковному календарю начался 27 февраля, следовательно, Лазареву субботу православные празднуют 8 апреля. Как повествует Священное Писание, Лазарь и его сестры, Марфа и Мария, жили в небольшом селе Вифания, недалеко от Иерусалима, где их часто посещал Иисус во время земной жизни. Как-то Лазарь заболел, и сестры послали весть Спасителю, что тот, кого Он любит, болен. Иисус, узнав эту новость, сказал, что болезнь Лазаря не к смерти, а к славе Божьей и через нее Сын Божий прославится. Лазарь умер за четыре дня до прихода Христа в Вифанию. Иисус, очень любивший своего друга, подходя к гробнице, где похоронили праведника, прослезился. Затем повелел убрать камень, закрывающий вход в гробницу, и сказал: "Лазарь! Иди вон". И умерший, обвитый погребальными пеленами по рукам и ногам, с лицом, обвязанным платком, вышел из пещеры. Лазарь после воскрешения прожил еще 30 лет – святой был епископом на Кипре. Лазарева суббота означает, что Господу, который дает надежду на спасение всех верующих и дарование вечной жизни, подвластны как жизнь, так и смерть человека. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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