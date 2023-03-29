https://sputnik-georgia.ru/20230329/kurery-sluzhby-dostavki-protestuyut-v-tbilisi-i-prosyat-o-pomoschi-glavu-minzdrava-i-premera-276233201.html

Курьеры служб доставки протестуют в Тбилиси и просят о помощи главу Минздрава и премьера

Курьеры служб доставки протестуют в Тбилиси и просят о помощи главу Минздрава и премьера

Недовольные рабочими условиями курьеры протестуют уже третий месяц 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T15:52+0400

2023-03-29T15:52+0400

2023-03-29T15:59+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Более ста курьеров служб доставки Glovo и Wolt вышли на акцию протеста в Тбилиси, они требуют улучшений условий труда. Недовольные условиями труда и зарплатами курьеры протестуют уже третий месяц и говорят, что будут выходить на акции до тех пор, пока не будут удовлетворены их требования. В среду курьеры собрались около здания руководства компании Wolt в столичном районе Ваке, на улице Абашидзе. На акцию они пришли с плакатами: "3 лари? Я что цыпленок?", "Три лари – это мало". Каковы требования протестующих курьеров? - достойная зарплата;- внесение коррективов в карты с местонахождением, чтобы проще было определять адреса клиентов и не приходилось проезжать лишние километры;- предоставление медицинской страховки;- прекращение преследования протестующих курьеров со стороны руководства компании и увольнение директора компании Натальи Хизанишвили, а также главы департамента операций Георгия Якобия. Курьеры утверждают, что руководство компании заблокировало доступ к рабочему мобильному приложению для некоторых сотрудников, которые участвовали в акциях. Между тем часть участников акции спустя какое-то время отправились на мопедах к зданию министерства труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии. Протестующие просят главу ведомства Зураба Азарашвили присоединиться к процессу медиации в решении их требований. Протестующие курьеры в конце дня планируют обратиться за консультацией к юристам, а также написать письмо на имя премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили, чтобы рассказать ему о своем положении. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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