https://sputnik-georgia.ru/20230329/lunnyy-posevnoy-kalendar-2023-chto-mozhno-sazhat-v-aprele-276235836.html

Лунный посевной календарь 2023: что можно сажать в апреле?

Лунный посевной календарь 2023: что можно сажать в апреле?

Лунный календарь с давних пор помогает огородникам выбрать благоприятные дни для посадки различных культур и проведения других агротехнических мероприятий 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T17:59+0400

2023-03-29T17:59+0400

2023-03-29T17:37+0400

справки

грузия

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Что и когда можно сажать по лунному календарю в апреле 2023 года, читайте в Sputnik Грузия. Лунный посевной календарь Посадить удачно растения, способствовать их дальнейшему благоприятному росту и получить хороший урожай огородникам и садоводам помогает лунный посевной календарь. Однако для это недостаточно знать только благоприятные дни для посадки растений – сажая различные культуры, огородники должны следовать определенным правилам. Так, например, корнеплоды или корешки по лунному посевному календарю нельзя сажать на растущую Луну, а растения с надземными плодами или "вершки" – на убывающую. Лунный посевной календарь не рекомендует сажать и пересаживать растения в дни полнолуния и новолуния – в эти дни желательно избавиться от сорняков, рыхлить землю и бороться с вредителя. Полнолуние в апреле 2023 года выпадает на 6 число, а новолуние – на 20-е. Что можно сажать в апреле? По лунному посевному календарю помидоры, огурцы и перец можно сажать 7, 19 24, 25 и 26 апреля. В эти же дни лунный посевной календарь рекомендует сажать баклажаны, патиссоны и кабачки. Сажать все виды капусты лунный календарь советует 1, 2, 3, 7, 16, 17, 24, 25, 29 и 30 апреля. Лук и чеснок в апреле можно сажать 1, 2, 3, 6, 7, 11, 16, 17, 19, 29 и 30 числа, а зелень желательно 6, 7, 24, 25 и 26 числа. По лунному посевному календарю картошку можно сажать 3, 4, 5, 12, 13, 14, 15, 24, 25 и 26 апреля, а морковь и свеклу – 4, 7, 8, 9, 18, 25, 26, 27 и 28 апреля. Клубнику и землянику по лунному посевному календарю благоприятно сажать 1, 2, 3, 7, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 30 апреля. Тыкву, арбуз, дыни, кукурузу и подсолнухи благоприятно сажать 1, 2, 3, 7, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 30 апреля. В эти же дни лунный посевной календарь рекомендует сажать бобовые. По лунному посевному календарю цветочные и декоративные растения можно сажать также 1, 2, 3, 7, 14, 18, 21, 22, 23, 24, 25, 26 и 30 апреля. Используя лунный посевной календарь и четко следуя его рекомендациям, можно вырастить хороший урожай. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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