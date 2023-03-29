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НАТО фактически воюет на стороне Украины – Лавров
НАТО фактически воюет на стороне Украины – Лавров
При этом Лавров отметил, что Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T18:37+0400
2023-03-29T18:37+0400
2023-03-29T18:37+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. НАТО фактически воюет на стороне Украины, глубже втягиваться в конфликт уже некуда, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Ирана Хосейном Амирабдоллахианом.При этом он отметил, что Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине."Последней такой тирадой отметился наш коллега господин (госсекретарь США Энтони) Блинкен, выступая вчера или позавчера, заявив, что сейчас перемирие будет в интересах РФ, а этого допустить нельзя", – сказал Лавров.По словам главы российского МИД, ему трудно сказать, на чем основывается такой анализ, но можно предположить, что Запад не хочет останавливать этот конфликт."Единственное предположение заключается в том, что Запад не хочет останавливать эту войну, видит в этой войне свои геополитические интересы, прежде всего с точки зрения его попыток устранить очередного конкурента на мировой арене в лице РФ", – сказал Лавров. "Запад пытается обеспечить себе мировое господство" – Лавров о ситуации на Украине>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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россия, новости, киев, иран, сергей лавров, владимир путин, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины 2022
россия, новости, киев, иран, сергей лавров, владимир путин, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины 2022
НАТО фактически воюет на стороне Украины – Лавров
При этом Лавров отметил, что Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. НАТО фактически воюет на стороне Украины, глубже втягиваться в конфликт уже некуда, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Ирана Хосейном Амирабдоллахианом.
"Мы обратили внимание в очередной раз на подрывную линию стран НАТО, которые втянулись в конфликт уже давно и втягиваются в него все глубже, глубже уже, по-моему, некуда, и фактически воюют на стороне киевского режима", – заявил Лавров.
При этом он отметил, что Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине.
"Последней такой тирадой отметился наш коллега господин (госсекретарь США Энтони) Блинкен, выступая вчера или позавчера, заявив, что сейчас перемирие будет в интересах РФ, а этого допустить нельзя", – сказал Лавров.
По словам главы российского МИД, ему трудно сказать, на чем основывается такой анализ, но можно предположить, что Запад не хочет останавливать этот конфликт.
"Единственное предположение заключается в том, что Запад не хочет останавливать эту войну, видит в этой войне свои геополитические интересы, прежде всего с точки зрения его попыток устранить очередного конкурента на мировой арене в лице РФ", – сказал Лавров.
Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.