https://sputnik-georgia.ru/20230329/nato-fakticheski-voyuet-na-storone-ukrainy--lavrov-276236930.html

НАТО фактически воюет на стороне Украины – Лавров

НАТО фактически воюет на стороне Украины – Лавров

При этом Лавров отметил, что Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T18:37+0400

2023-03-29T18:37+0400

2023-03-29T18:37+0400

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. НАТО фактически воюет на стороне Украины, глубже втягиваться в конфликт уже некуда, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Ирана Хосейном Амирабдоллахианом.При этом он отметил, что Запад заинтересован в продолжении конфликта на Украине."Последней такой тирадой отметился наш коллега господин (госсекретарь США Энтони) Блинкен, выступая вчера или позавчера, заявив, что сейчас перемирие будет в интересах РФ, а этого допустить нельзя", – сказал Лавров.По словам главы российского МИД, ему трудно сказать, на чем основывается такой анализ, но можно предположить, что Запад не хочет останавливать этот конфликт."Единственное предположение заключается в том, что Запад не хочет останавливать эту войну, видит в этой войне свои геополитические интересы, прежде всего с точки зрения его попыток устранить очередного конкурента на мировой арене в лице РФ", – сказал Лавров. "Запад пытается обеспечить себе мировое господство" – Лавров о ситуации на Украине>>Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины" и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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россия, новости, киев, иран, сергей лавров, владимир путин, мид россии, нато, обострение ситуации вокруг украины 2022