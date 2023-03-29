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Номер грузинской певице на "Евровидение-2023" подготовит австрийский режиссер

Номер грузинской певице на "Евровидение-2023" подготовит австрийский режиссер

Представительница Грузии Иру Хечанова выступит 11 мая, на втором полуфинальном вечере 29.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Сценография выступления участницы международного песенного конкурса "Евровидение-2023" от Грузии Иру Хечановой будет разработана австрийским режиссером Марвином Диетманн. Марвин Диетманнн является продюсером и режиссером развлекательных и концертных телевизионных шоу. Также Диетманн снял более 100 музыкальных видео и работал главным продюсером музыкальных турне многих артистов. Диетманн родился в Вене, а его творческая карьера началась в шестилетнем возрасте в амплуа танцора. Уже к 22 годам он создал собственную режиссерскую творческую компанию, благодаря чему поставил более 250 шоу в 27 странах мира. Конкурс, который в этом году состоится в 67-й раз, пройдет в Ливерпуле 9, 11 и 13 мая. Представительница Грузии Иру Хечанова выступит 11 мая, на втором полуфинальном вечере. В "Евровидении-2023" принимают участие 37 стран. Иру Хечановой 22 года, она тбилисская армянка. Девушка окончила отделение музыкальной композиции Тбилисской государственной консерватории. В настоящее время девушка учится в магистратуре на кафедре PR Кавказского университета. Сценическую карьеру начала в девять лет. Первую победу Хечановой принес детский конкурс "Ана-бана". В 2011 году она победила на "Детском Евровидении", находясь в составе группы Candy.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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