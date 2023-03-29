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Норвегия и Грузия сыграли вничью в матче отбора на Евро – фото ярких моментов игры
Норвегия и Грузия сыграли вничью в матче отбора на Евро – фото ярких моментов игры
Матч в рамках 2-го тура отбора на чемпионат Европы между Грузией и Норвегией закончился ничьей. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие моменты с игры 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T11:02+0400
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Команды играли на стадионе "Батуми Арена" в Батуми. Первый тайм начался для подопечных Вилли Саньоля неудачно. На 15-й минуте гол забили гости. Второй тайм грузинская сборная начала с прессинга соперника. На 61-й минуте, после точного паса Квеквесквири, забил Георгий Микаутадзе.Противостояние завершилось со счётом 1:1.
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мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, грузия, норвегия, футбол, спорт, фото
мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, грузия, норвегия, футбол, спорт, фото
Норвегия и Грузия сыграли вничью в матче отбора на Евро – фото ярких моментов игры
Матч в рамках 2-го тура отбора на чемпионат Европы между Грузией и Норвегией закончился ничьей. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие моменты с игры
Команды играли на стадионе "Батуми Арена" в Батуми.
Первый тайм начался для подопечных Вилли Саньоля неудачно. На 15-й минуте гол забили гости. Второй тайм грузинская сборная начала с прессинга соперника. На 61-й минуте, после точного паса Квеквесквири, забил Георгий Микаутадзе.
Противостояние завершилось со счётом 1:1.
© photo: Sputnik / Stringer
В Батуми прошёл матч отбора на Евро-2024 между сборными Грузии и Норвегии.
В Батуми прошёл матч отбора на Евро-2024 между сборными Грузии и Норвегии.
© photo: Sputnik / Stringer
Команды играли на стадионе "Батуми Арена".
Команды играли на стадионе "Батуми Арена".
© photo: Sputnik / Stringer
Первый тайм начался для сборной Грузии неудачно.
Первый тайм начался для сборной Грузии неудачно.
© photo: Sputnik / Stringer
На15-й минуте счет встречи открыл форвард норвежцев Александр Серлот
На15-й минуте счет встречи открыл форвард норвежцев Александр Серлот
© photo: Sputnik / Stringer
Возможность сравнять счет была у Хвичи Кварацхелия, но его удар попал прямо в перекладину.
Возможность сравнять счет была у Хвичи Кварацхелия, но его удар попал прямо в перекладину.
© photo: Sputnik / Stringer
На перерыв команды ушли при счете 0:1.
На перерыв команды ушли при счете 0:1.
© photo: Sputnik / Stringer
Второй тайм грузинская сборная начала с прессинга соперника.
Второй тайм грузинская сборная начала с прессинга соперника.
© photo: Sputnik / Stringer
Команде удалось отыграться. Отличился Георгий Микаутадзе
Команде удалось отыграться. Отличился Георгий Микаутадзе
© photo: Sputnik / Stringer
На 61-й минуте, после точного паса Квеквесквири, Микаутадзе сравнял счет
На 61-й минуте, после точного паса Квеквесквири, Микаутадзе сравнял счет
© photo: Sputnik / Stringer
После этой встречи сборные Грузии и Норвегии с одним набранным очком делят третье и четвертое места в группе A отборочного этапа Евро-2024
После этой встречи сборные Грузии и Норвегии с одним набранным очком делят третье и четвертое места в группе A отборочного этапа Евро-2024
© photo: Sputnik / Stringer
По три очка набрали сборные Шотландии и Испании, без очков пока команда Кипра.
По три очка набрали сборные Шотландии и Испании, без очков пока команда Кипра.
© photo: Sputnik / Stringer
В следующем матче сборная Грузии 17 июня сыграет на выезде с командой Кипра, которую тренирует грузинский специалист Темур Кецбая.
В следующем матче сборная Грузии 17 июня сыграет на выезде с командой Кипра, которую тренирует грузинский специалист Темур Кецбая.