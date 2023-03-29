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Норвегия и Грузия сыграли вничью в матче отбора на Евро – фото ярких моментов игры
Норвегия и Грузия сыграли вничью в матче отбора на Евро – фото ярких моментов игры
Матч в рамках 2-го тура отбора на чемпионат Европы между Грузией и Норвегией закончился ничьей. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие моменты с игры 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T11:02+0400
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Команды играли на стадионе "Батуми Арена" в Батуми. Первый тайм начался для подопечных Вилли Саньоля неудачно. На 15-й минуте гол забили гости. Второй тайм грузинская сборная начала с прессинга соперника. На 61-й минуте, после точного паса Квеквесквири, забил Георгий Микаутадзе.Противостояние завершилось со счётом 1:1.
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мультимедиа, фотоленты, новости в фотографиях, грузия, норвегия, футбол, спорт, фото

Норвегия и Грузия сыграли вничью в матче отбора на Евро – фото ярких моментов игры

11:02 29.03.2023
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Матч в рамках 2-го тура отбора на чемпионат Европы между Грузией и Норвегией закончился ничьей. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие моменты с игры
Команды играли на стадионе "Батуми Арена" в Батуми.
Первый тайм начался для подопечных Вилли Саньоля неудачно. На 15-й минуте гол забили гости. Второй тайм грузинская сборная начала с прессинга соперника. На 61-й минуте, после точного паса Квеквесквири, забил Георгий Микаутадзе.
Противостояние завершилось со счётом 1:1.
© photo: Sputnik / Stringer

В Батуми прошёл матч отбора на Евро-2024 между сборными Грузии и Норвегии.

В Батуми прошёл матч отбора на Евро-2024 между сборными Грузии и Норвегии. - Sputnik Грузия
1/12
© photo: Sputnik / Stringer

В Батуми прошёл матч отбора на Евро-2024 между сборными Грузии и Норвегии.

© photo: Sputnik / Stringer

Команды играли на стадионе "Батуми Арена".

Команды играли на стадионе &quot;Батуми Арена&quot;. - Sputnik Грузия
2/12
© photo: Sputnik / Stringer

Команды играли на стадионе "Батуми Арена".

© photo: Sputnik / Stringer

Первый тайм начался для сборной Грузии неудачно.

Первый тайм начался для сборной Грузии неудачно. - Sputnik Грузия
3/12
© photo: Sputnik / Stringer

Первый тайм начался для сборной Грузии неудачно.

© photo: Sputnik / Stringer

На15-й минуте счет встречи открыл форвард норвежцев Александр Серлот

На15-й минуте счет встречи открыл форвард норвежцев Александр Серлот - Sputnik Грузия
4/12
© photo: Sputnik / Stringer

На15-й минуте счет встречи открыл форвард норвежцев Александр Серлот

© photo: Sputnik / Stringer

Возможность сравнять счет была у Хвичи Кварацхелия, но его удар попал прямо в перекладину.

Возможность сравнять счет была у Хвичи Кварацхелия, но его удар попал прямо в перекладину. - Sputnik Грузия
5/12
© photo: Sputnik / Stringer

Возможность сравнять счет была у Хвичи Кварацхелия, но его удар попал прямо в перекладину.

© photo: Sputnik / Stringer

На перерыв команды ушли при счете 0:1.

На перерыв команды ушли при счете 0:1. - Sputnik Грузия
6/12
© photo: Sputnik / Stringer

На перерыв команды ушли при счете 0:1.

© photo: Sputnik / Stringer

Второй тайм грузинская сборная начала с прессинга соперника.

Второй тайм грузинская сборная начала с прессинга соперника. - Sputnik Грузия
7/12
© photo: Sputnik / Stringer

Второй тайм грузинская сборная начала с прессинга соперника.

© photo: Sputnik / Stringer

Команде удалось отыграться. Отличился Георгий Микаутадзе

Команде удалось отыграться. Отличился Георгий Микаутадзе - Sputnik Грузия
8/12
© photo: Sputnik / Stringer

Команде удалось отыграться. Отличился Георгий Микаутадзе

© photo: Sputnik / Stringer

На 61-й минуте, после точного паса Квеквесквири, Микаутадзе сравнял счет

На 61-й минуте, после точного паса Квеквесквири, Микаутадзе сравнял счет - Sputnik Грузия
9/12
© photo: Sputnik / Stringer

На 61-й минуте, после точного паса Квеквесквири, Микаутадзе сравнял счет

© photo: Sputnik / Stringer

После этой встречи сборные Грузии и Норвегии с одним набранным очком делят третье и четвертое места в группе A отборочного этапа Евро-2024

После этой встречи сборные Грузии и Норвегии с одним набранным очком делят третье и четвертое места в группе A отборочного этапа Евро-2024 - Sputnik Грузия
10/12
© photo: Sputnik / Stringer

После этой встречи сборные Грузии и Норвегии с одним набранным очком делят третье и четвертое места в группе A отборочного этапа Евро-2024

© photo: Sputnik / Stringer

По три очка набрали сборные Шотландии и Испании, без очков пока команда Кипра.

По три очка набрали сборные Шотландии и Испании, без очков пока команда Кипра. - Sputnik Грузия
11/12
© photo: Sputnik / Stringer

По три очка набрали сборные Шотландии и Испании, без очков пока команда Кипра.

© photo: Sputnik / Stringer

В следующем матче сборная Грузии 17 июня сыграет на выезде с командой Кипра, которую тренирует грузинский специалист Темур Кецбая.

В следующем матче сборная Грузии 17 июня сыграет на выезде с командой Кипра, которую тренирует грузинский специалист Темур Кецбая. - Sputnik Грузия
12/12
© photo: Sputnik / Stringer

В следующем матче сборная Грузии 17 июня сыграет на выезде с командой Кипра, которую тренирует грузинский специалист Темур Кецбая.

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