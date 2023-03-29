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Норвегия и Грузия сыграли вничью в матче отбора на Евро – фото ярких моментов игры

Норвегия и Грузия сыграли вничью в матче отбора на Евро – фото ярких моментов игры

Матч в рамках 2-го тура отбора на чемпионат Европы между Грузией и Норвегией закончился ничьей. Смотрите в фотоленте Sputnik яркие моменты с игры 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T11:02+0400

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Команды играли на стадионе "Батуми Арена" в Батуми. Первый тайм начался для подопечных Вилли Саньоля неудачно. На 15-й минуте гол забили гости. Второй тайм грузинская сборная начала с прессинга соперника. На 61-й минуте, после точного паса Квеквесквири, забил Георгий Микаутадзе.Противостояние завершилось со счётом 1:1.

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