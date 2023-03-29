https://sputnik-georgia.ru/20230329/plovets-yunior-iz-gruzii-zanyal-trete-mesto-v-reytinge-fina-276236738.html

Пловец-юниор из Грузии занял третье место в рейтинге Fina

Пловец-юниор из Грузии занял третье место в рейтинге Fina

А в рейтинге Европейской лиги плавания LEN Ноэ Панцхава занимает первое место 29.03.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Грузинский пловец Ноэ Панцхава расположился на третьем месте в мировом рейтинге международной федерации плавания Fina среди спортсменов до 18 лет. Результаты Панцхава позволили ему стать третьим на дистанции 50 метров в плавании кролем на спине. Впервые в истории этого вида спорта грузинский пловец занимает столь высокую позицию среди мировых спортсменов. А в рейтинге Европейской лиги плавания LEN Ноэ Панцхава находится на первом месте. Недавно грузинский пловец завоевал золотую медаль в плавании на спине на дистанции 50 метров среди юниоров на розыгрыше кубка в турецком Эдирне (Edirne 1st Swimming İnternational Open Cup), а также серебряную медаль в командных соревнованиях.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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