https://sputnik-georgia.ru/20230329/press-konferentsiya-rol-gruzii-na-yuzhnom-kavkaze--pochemu-v-strane-obostrilas-polyarizatsiya-276188545.html
Пресс-конференция: Роль Грузии на Южном Кавказе – почему в стране обострилась поляризация
Пресс-конференция: Роль Грузии на Южном Кавказе – почему в стране обострилась поляризация
Пресс-конференция на тему "Роль Грузии на Южном Кавказе – почему в стране обострилась поляризация" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в... 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T12:00+0400
2023-03-29T12:00+0400
2023-03-29T12:00+0400
пресс-центр
грузия
новости
демур гиорхелидзе
анонсы
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Каково место Грузии в мировой геополитике? Может ли Тбилиси сыграть роль площадки для переговоров на Южном Кавказе? Насколько стабильна внутриполитическая ситуация в стране? Как будут развиваться грузино-российские отношения? На эти и другие актуальные вопросы ответит участник пресс-конференции: - профессор, эксперт по экономическим вопросам Демур ГИОРХЕЛИДЗЕСправки: media@sputnik-georgia.com. Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.
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грузия, новости, демур гиорхелидзе, анонсы
грузия, новости, демур гиорхелидзе, анонсы
Пресс-конференция: Роль Грузии на Южном Кавказе – почему в стране обострилась поляризация
Пресс-конференция на тему "Роль Грузии на Южном Кавказе – почему в стране обострилась поляризация" пройдет в Мультимедийном пресс-центре Sputnik Грузия в среду, 29 марта, в 13:00
Каково место Грузии в мировой геополитике? Может ли Тбилиси сыграть роль площадки для переговоров на Южном Кавказе? Насколько стабильна внутриполитическая ситуация в стране? Как будут развиваться грузино-российские отношения? На эти и другие актуальные вопросы ответит участник пресс-конференции:
- профессор, эксперт по экономическим вопросам Демур ГИОРХЕЛИДЗЕ
Справки: media@sputnik-georgia.com.
Отправьте заявку на media@sputnik-georgia.com для подписки на e-mail рассылку анонсов Мультимедийного пресс-центра Sputnik Грузия.