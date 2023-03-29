https://sputnik-georgia.ru/20230329/smi-kvaratskheliya-soglasilsya-prodlit-kontrakt-s-napoli-do-2028-goda-276238919.html
СМИ: Кварацхелия согласился продлить контракт с "Наполи" до 2028 года
СМИ: Кварацхелия согласился продлить контракт с "Наполи" до 2028 года
Зарплата Хвичи Кварацхелия увеличится до 2,5 млн евро 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T20:19+0400
2023-03-29T20:19+0400
2023-03-29T20:19+0400
спорт
новости
хвича кварацхелия
грузия
клуб "наполи"
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия дал согласие на продление контракта с итальянским клубом "Наполи" до июня 2028 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на Foot Mercato. Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб из батумского "Динамо" в июне 2022 года за скромную сумму – 10 млн евро. Согласно действующему контракту, он получает в год 1,1 млн евро. Грузинского футболиста называют одним из лидеров команды Лучано Спаллетти.Ранее руководство "Наполи" неоднократно заявляло, что не собирается расставаться с юным лидером своей команды и собирается продлить контракт с Кварой до 2027 года.По данным СМИ, согласно новому контракту зарплата Кварацхелии увеличится до 2,5 млн евро в год. Сумма может увеличиться до 4 млн с учетом различных бонусов. Кроме того, в новом договоре грузинского футболиста отсутствует оговорка о сумме отступных за футболиста. Таким образом, "Наполи" хочет в будущем получить за Кварацхелия "внушительную" сумму при дальнейшей продаже. Ранее в СМИ писали, что французский "Пари Сен-Жермен" готов заплатить "Наполи" за трансфер Кварацхелии 180 млн евро. В составе неаполитанского клуба Кварацхелия провел 30 матчей, забил 14 мячей и отдал 16 голевых передач. По общей оценке, Кварацхелия играет большую роль в приближении "Наполи" к чемпионству спустя 30 лет.Условная трансферная цена 22-летнего Хвичи Кварацхелия увеличилась на 25 миллионов и достигла рекордной цифры — интернет-портал Transfermarkt оценивает игрока сборной Грузии и "Наполи" в 85 миллионов евро. Цена Кварацхелия до перехода в "Наполи" составляла 15 млн евро
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спорт, новости, хвича кварацхелия, грузия, клуб "наполи"
спорт, новости, хвича кварацхелия, грузия, клуб "наполи"
СМИ: Кварацхелия согласился продлить контракт с "Наполи" до 2028 года
Зарплата Хвичи Кварацхелия увеличится до 2,5 млн евро
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik.
Полузащитник сборной Грузии по футболу Хвича Кварацхелия дал согласие на продление контракта с итальянским клубом "Наполи" до июня 2028 года, сообщает РИА Новости
со ссылкой на Foot Mercato.
Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб из батумского "Динамо" в июне 2022 года за скромную сумму – 10 млн евро. Согласно действующему контракту, он получает в год 1,1 млн евро. Грузинского футболиста называют одним из лидеров команды Лучано Спаллетти.
Ранее руководство "Наполи" неоднократно заявляло, что не собирается расставаться с юным лидером своей команды и собирается продлить контракт с Кварой до 2027 года.
По данным СМИ, согласно новому контракту зарплата Кварацхелии увеличится до 2,5 млн евро в год. Сумма может увеличиться до 4 млн с учетом различных бонусов.
Кроме того, в новом договоре грузинского футболиста отсутствует оговорка о сумме отступных за футболиста. Таким образом, "Наполи" хочет в будущем получить за Кварацхелия "внушительную" сумму при дальнейшей продаже.
Ранее в СМИ писали, что французский "Пари Сен-Жермен" готов заплатить "Наполи" за трансфер Кварацхелии 180 млн евро.
В составе неаполитанского клуба Кварацхелия провел 30 матчей, забил 14 мячей и отдал 16 голевых передач. По общей оценке, Кварацхелия играет большую роль в приближении "Наполи" к чемпионству спустя 30 лет.
Условная трансферная цена 22-летнего Хвичи Кварацхелия увеличилась на 25 миллионов и достигла рекордной цифры — интернет-портал Transfermarkt
оценивает игрока сборной Грузии и "Наполи" в 85 миллионов евро. Цена Кварацхелия до перехода в "Наполи" составляла 15 млн евро