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У Грузии появится новый авиаперевозчик
У Грузии появится новый авиаперевозчик
На начальном этапе Air Iveria приобретет 3-4 самолета, а в будущем увеличит авиапарк не менее чем в три раза 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T07:32+0400
2023-03-29T07:32+0400
2023-03-29T09:38+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Новая национальная авиакомпания Air Iveria планирует оперировать в Грузии с 2024 года, сообщает издание "Коммерсант". На начальном этапе Air Iveria приобретет 3-4 самолета, а в будущем увеличит авиапарк не менее чем в три раза. Компании совместно подготовят план устойчивого развития и операционную модель новой грузинской авиакомпании. Как ожидают руководители нового авиаперевозчика, к 2030 году Air Iveria будет привносить в бюджет страны примерно миллиард долларов ежегодно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, новости, экономика, туризм, airbus, авиасообщение в грузии
грузия, новости, экономика, туризм, airbus, авиасообщение в грузии
У Грузии появится новый авиаперевозчик
07:32 29.03.2023 (обновлено: 09:38 29.03.2023)
На начальном этапе Air Iveria приобретет 3-4 самолета, а в будущем увеличит авиапарк не менее чем в три раза
ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik.
Новая национальная авиакомпания Air Iveria планирует оперировать в Грузии с 2024 года, сообщает издание "Коммерсант"
.
На начальном этапе Air Iveria приобретет 3-4 самолета, а в будущем увеличит авиапарк не менее чем в три раза.
По информации основателей авиакомпании Ираклия Гиоргобиани и Тенгиза Ткешелашвили, Air Iveria и одна из крупнейших авиастроительных компаний в мире Airbus 23 марта текущего года заключили соглашение об эксклюзивном сотрудничестве.
Компании совместно подготовят план устойчивого развития и операционную модель новой грузинской авиакомпании.
Как ожидают руководители нового авиаперевозчика, к 2030 году Air Iveria будет привносить в бюджет страны примерно миллиард долларов ежегодно.