https://sputnik-georgia.ru/20230329/u-gruzii-poyavitsya-novyy-aviaperevozchik-276214899.html

У Грузии появится новый авиаперевозчик

У Грузии появится новый авиаперевозчик

На начальном этапе Air Iveria приобретет 3-4 самолета, а в будущем увеличит авиапарк не менее чем в три раза 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T07:32+0400

2023-03-29T07:32+0400

2023-03-29T09:38+0400

грузия

новости

экономика

туризм

airbus

авиасообщение в грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/07/07/252244951_814:270:3292:1664_1920x0_80_0_0_92b6fca0bcdf4d32d68f66dea1ece182.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Новая национальная авиакомпания Air Iveria планирует оперировать в Грузии с 2024 года, сообщает издание "Коммерсант". На начальном этапе Air Iveria приобретет 3-4 самолета, а в будущем увеличит авиапарк не менее чем в три раза. Компании совместно подготовят план устойчивого развития и операционную модель новой грузинской авиакомпании. Как ожидают руководители нового авиаперевозчика, к 2030 году Air Iveria будет привносить в бюджет страны примерно миллиард долларов ежегодно.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, экономика, туризм, airbus, авиасообщение в грузии