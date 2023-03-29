https://sputnik-georgia.ru/20230329/uragannyy-veter-v-gruzii-v-kobuleti-pogib-chelovek---video-276229579.html

Ураганный ветер в Грузии: в Кобулети погиб человек – видео

Ураганный ветер в Грузии: в Кобулети погиб человек – видео

В курортном черноморском городе Кобулети произошла трагедия. Сильный ветер повалил дерево, которое упало на машину. Погиб человек. Смотрите видео очевидца с... 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T14:35+0400

2023-03-29T14:35+0400

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В Западной Грузии ухудшилась погода. Ветер, который бушевал в западной части Грузии, повредил, а местами полностью сорвал крыши с домов, повалил деревья, автобусные остановки, повредил машины, порвал линии электропередач.Сильный ветер причинил ущерб курортным городам Батуми и Кобулети. В Кобулети (Аджария) погиб молодой мужчина. Он находился в машине, когда на нее упало дерево. Есть и пострадавшие, в том числе шестилетний ребенок, которого накануне доставили из Кобулети в одну из больниц Тбилиси. По предварительным данным, ребенок в тяжелом состоянии.

кобулети

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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, происшествия, стихийное бедствие, бедствие, кобулети, видео