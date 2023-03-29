https://sputnik-georgia.ru/20230329/uragannyy-veter-v-gruzii-v-kobuleti-pogib-chelovek---video-276229579.html
Ураганный ветер в Грузии: в Кобулети погиб человек – видео
Ураганный ветер в Грузии: в Кобулети погиб человек – видео
В курортном черноморском городе Кобулети произошла трагедия. Сильный ветер повалил дерево, которое упало на машину. Погиб человек. Смотрите видео очевидца с... 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T14:35+0400
2023-03-29T14:35+0400
2023-03-29T14:41+0400
видео
мультимедиа
видео-новости из грузии
происшествия
стихийное бедствие
бедствие
кобулети
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1d/276229875_0:0:2191:1232_1920x0_80_0_0_1f38df7b7b646050131504bce745d655.png
В Западной Грузии ухудшилась погода. Ветер, который бушевал в западной части Грузии, повредил, а местами полностью сорвал крыши с домов, повалил деревья, автобусные остановки, повредил машины, порвал линии электропередач.Сильный ветер причинил ущерб курортным городам Батуми и Кобулети. В Кобулети (Аджария) погиб молодой мужчина. Он находился в машине, когда на нее упало дерево. Есть и пострадавшие, в том числе шестилетний ребенок, которого накануне доставили из Кобулети в одну из больниц Тбилиси. По предварительным данным, ребенок в тяжелом состоянии.
кобулети
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1d/276229875_0:0:1643:1232_1920x0_80_0_0_22205a2346a48edfe97ea7795ba13e27.png
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, происшествия, стихийное бедствие, бедствие, кобулети, видео
видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, происшествия, стихийное бедствие, бедствие, кобулети, видео
Ураганный ветер в Грузии: в Кобулети погиб человек – видео
14:35 29.03.2023 (обновлено: 14:41 29.03.2023)
В курортном черноморском городе Кобулети произошла трагедия. Сильный ветер повалил дерево, которое упало на машину. Погиб человек. Смотрите видео очевидца с места ЧП.
В Западной Грузии ухудшилась погода. Ветер, который бушевал в западной части Грузии, повредил, а местами полностью сорвал крыши с домов, повалил деревья, автобусные остановки, повредил машины, порвал линии электропередач.
Сильный ветер причинил ущерб курортным городам Батуми и Кобулети. В Кобулети (Аджария) погиб молодой мужчина. Он находился в машине, когда на нее упало дерево. Есть и пострадавшие, в том числе шестилетний ребенок, которого накануне доставили из Кобулети в одну из больниц Тбилиси. По предварительным данным, ребенок в тяжелом состоянии.