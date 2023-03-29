https://sputnik-georgia.ru/20230329/v-gorakh-svaneti-kamnepad-doroga-k-ushguli-zakryta-276242071.html

В горах Сванети камнепад: дорога к Ушгули закрыта

В горах Сванети камнепад: дорога к Ушгули закрыта

Один из участков дороги закрыт для всех видов автотранспорта 29.03.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

департамент автомобильных дорог

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Участок Кала-Ушгули в горах Сванетии закрылся для всех видов транспорта из-за камнепада, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. По данным департамента, участок 170-186 км трассы Зугдиди-Джвари-Местия-Ласдили закрыт для всех видов автотранспорта, а участок 138-170 км той же дороги закрыт для транспорта с прицепом или полуприцепом и автобусов, рассчитанных на более чем 30 мест. Движение на дороге от Зугдиди до Местия свободно для всех видов транспорта.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, департамент автомобильных дорог