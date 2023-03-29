https://sputnik-georgia.ru/20230329/v-rikotskom-tonnele-deystvuyut-ogranicheniya-dlya-avtomobiley-276239104.html

В Рикотском тоннеле действуют ограничения для автомобилей

В Рикотском тоннеле действуют ограничения для автомобилей

Ограничения введены из-за схода оползня 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T19:23+0400

2023-03-29T19:23+0400

2023-03-29T19:23+0400

грузия

новости

происшествия

департамент автомобильных дорог

рикотский тоннель

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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Движение всех видов транспорта запрещено на дороге внутригосударственного значения, ведущей в Рикотский тоннель, сообщили в Департаменте автомобильных дорог Грузии. По информации ведомства, причиной введения ограничений послужил сошедший на дорогу оползень. Тбилиси-Сенаки-Леселидзе — дорога, по которой пролегает маршрут многих транзитных грузов в направлении грузино-турецкой границы. На 143 километре автодороги расположен Рикотский тоннель, который связывает Восточную и Западную Грузию.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия

грузия, новости, происшествия, департамент автомобильных дорог, рикотский тоннель