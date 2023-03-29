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Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта
Ограничения на участке Гудаури-Коби введены из-за высокого риска схода лавин 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T22:41+0400
2023-03-29T22:41+0400
2023-03-29T22:46+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для всех видов транспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.По данным ведомства, дорога закрыта из-за высокого риска схода лавин. Спецрежим действует на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>
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грузия, верхний ларс, новости, департамент автомобильных дорог, общество
грузия, верхний ларс, новости, департамент автомобильных дорог, общество
Верхний Ларс сегодня: дорога к границе с Россией закрыта
22:41 29.03.2023 (обновлено: 22:46 29.03.2023)
Ограничения на участке Гудаури-Коби введены из-за высокого риска схода лавин
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Движение на дороге, ведущей к грузино-российской границе, запрещено для всех видов транспорта, сообщает Департамент автомобильных дорог Грузии.
По данным ведомства, дорога закрыта из-за высокого риска схода лавин. Спецрежим действует на участке Гудаури-Коби дороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.