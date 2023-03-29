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Верхний Ларс сегодня: к границе с Россией введены ограничения для большегрузов
Верхний Ларс сегодня: к границе с Россией введены ограничения для большегрузов
Ограничения введены на участке Гудаури-Коби из-за снегопада 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T16:10+0400
2023-03-29T16:10+0400
2023-03-29T16:10+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог. По информации ведомства, ограничение действует из-за снегопада на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс. Для остального вида автотранспорта движение свободное. По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели. Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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погода, грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
погода, грузия, новости, верхний ларс, департамент автомобильных дорог
Верхний Ларс сегодня: к границе с Россией введены ограничения для большегрузов
Ограничения введены на участке Гудаури-Коби из-за снегопада
ТБИЛИСИ, 29 мар – Sputnik. Запрещено движение автотранспорта с прицепом и полуприцепом на дороге, ведущей к грузино-российской границе, говорится в сообщении департамента автомобильных дорог.
По информации ведомства
, ограничение действует из-за снегопада на участке Гудаури-Коби трассы международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
Для остального вида автотранспорта движение свободное.
По информации Национального агентства окружающей среды, на участках Млета-Гудаури и Гудаури-Коби движение автотранспорта осуществится в беспрерывном режиме. На участке Гудаури-Коби – только через лавинозащитные тоннели.
Трасса Мцхета-Степанцминда-Ларс, т. н. Военно-Грузинская дорога, на сегодняшний день является единственной сухопутной дорогой, связывающей Грузию и Армению с Россией. А ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс" – единственным функционирующим на сегодняшний день пунктом пропуска на сухопутной границе Грузии и России.