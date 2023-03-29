https://sputnik-georgia.ru/20230329/voennyy-ekspert-o-yadernom-oruzhii-rossii-v-belarusi-nato-pridetsya-umerit-svoy-pyl-276175237.html

Военный эксперт о ядерном оружии России в Беларуси: НАТО придется умерить свой пыл

Военный эксперт о ядерном оружии России в Беларуси: НАТО придется умерить свой пыл

Россия не передает Беларуси ядерное оружие, а лишь размещает там свое, но это значительно усилит обороноспособность Союзного государства 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T09:58+0400

2023-03-29T09:58+0400

2023-03-29T09:58+0400

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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Чем тактическое ядерное оружие отличается от стратегического? Почему для размещения ядерных боеприпасов необходимо строительство специальных хранилищ? Как НАТО отреагирует на такой ответ Москвы и Минска? Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

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