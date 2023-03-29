https://sputnik-georgia.ru/20230329/vstrecha-po-korolevski-v-tbilisi-shvedskuyu-printsessu-prinyali-vo-dvortse-orbeliani-276241669.html

Встреча "по-королевски" в Тбилиси: шведскую принцессу приняли во Дворце Орбелиани

Встреча "по-королевски" в Тбилиси: шведскую принцессу приняли во Дворце Орбелиани

В рамках визита принцесса Виктория также намерена встретиться с представителями Миссии наблюдателей ЕС 29.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-29T22:10+0400

2023-03-29T22:10+0400

2023-03-29T22:21+0400

грузия

новости

саломе зурабишвили

швеция

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24332/76/243327670_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_cdcd692d0dd774462a9d72de5c5c2814.jpg

ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла в своей резиденции, во дворце Орбелиани, в центре Тбилиси принцессу Швеции Викторию, находящуюся с визитом в Грузии. Принцесса Виктория пробудет в Грузии с 29 по 30 марта, встреча с президентом Грузии прошла теа-а-тет, комментарии для СМИ сделаны не были.В этом году Швеция является страной-председателем Евросоюза, а Грузия рассчитывает к концу года получить статус кандидата на членство в ЕС.В посольстве отмечают, что для Швеции на посту председателя ЕС одним из приоритетов является управление гражданскими кризисами и усиление гражданских миссий, работающих в сфере единой безопасности и политики обороны.В Грузии такой миссией является Миссия наблюдателей ЕС, выполняющая роль посредника в переговорах между официальным Тбилиси и де-факто властями Цхинвали и Сухуми.Дворец Орбелиани, ныне президентская резиденция, был построен в 1880 году в итальянском стиле князем Григолом Орбелиани. Резиденцией президента Грузии он стал в 2018 году. Интерьер дворца восстановлен в соответствии с эпохой 19 века.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

швеция

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

грузия, новости, саломе зурабишвили , швеция