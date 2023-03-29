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Встреча "по-королевски" в Тбилиси: шведскую принцессу приняли во Дворце Орбелиани
Встреча "по-королевски" в Тбилиси: шведскую принцессу приняли во Дворце Орбелиани
В рамках визита принцесса Виктория также намерена встретиться с представителями Миссии наблюдателей ЕС 29.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-29T22:10+0400
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ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла в своей резиденции, во дворце Орбелиани, в центре Тбилиси принцессу Швеции Викторию, находящуюся с визитом в Грузии. Принцесса Виктория пробудет в Грузии с 29 по 30 марта, встреча с президентом Грузии прошла теа-а-тет, комментарии для СМИ сделаны не были.В этом году Швеция является страной-председателем Евросоюза, а Грузия рассчитывает к концу года получить статус кандидата на членство в ЕС.В посольстве отмечают, что для Швеции на посту председателя ЕС одним из приоритетов является управление гражданскими кризисами и усиление гражданских миссий, работающих в сфере единой безопасности и политики обороны.В Грузии такой миссией является Миссия наблюдателей ЕС, выполняющая роль посредника в переговорах между официальным Тбилиси и де-факто властями Цхинвали и Сухуми.Дворец Орбелиани, ныне президентская резиденция, был построен в 1880 году в итальянском стиле князем Григолом Орбелиани. Резиденцией президента Грузии он стал в 2018 году. Интерьер дворца восстановлен в соответствии с эпохой 19 века.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, саломе зурабишвили , швеция
грузия, новости, саломе зурабишвили , швеция
Встреча "по-королевски" в Тбилиси: шведскую принцессу приняли во Дворце Орбелиани
22:10 29.03.2023 (обновлено: 22:21 29.03.2023)
В рамках визита принцесса Виктория также намерена встретиться с представителями Миссии наблюдателей ЕС
ТБИЛИСИ, 29 мар — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили приняла в своей резиденции, во дворце Орбелиани, в центре Тбилиси принцессу Швеции Викторию, находящуюся с визитом в Грузии.
Принцесса Виктория пробудет в Грузии с 29 по 30 марта, встреча с президентом Грузии прошла теа-а-тет, комментарии для СМИ сделаны не были.
В этом году Швеция является страной-председателем Евросоюза, а Грузия рассчитывает к концу года получить статус кандидата на членство в ЕС.
"Визитом в Грузию принцесса хочет подчеркнуть многолетнюю дружбу и партнерство между нашими странами и народами", – говорится в сообщении посольства Швеции.
В посольстве отмечают, что для Швеции на посту председателя ЕС одним из приоритетов является управление гражданскими кризисами и усиление гражданских миссий, работающих в сфере единой безопасности и политики обороны.
В Грузии такой миссией является Миссия наблюдателей ЕС, выполняющая роль посредника в переговорах между официальным Тбилиси и де-факто властями Цхинвали и Сухуми.
Дворец Орбелиани, ныне президентская резиденция, был построен в 1880 году в итальянском стиле князем Григолом Орбелиани. Резиденцией президента Грузии он стал в 2018 году. Интерьер дворца восстановлен в соответствии с эпохой 19 века.