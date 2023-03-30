https://sputnik-georgia.ru/20230330/chto-nelzya-delat-31-marta-2023-primety-na-posledniy-den-marta-276265239.html

Что нельзя делать 31 марта 2023: приметы на последний день марта

Что нельзя делать 31 марта 2023: приметы на последний день марта

Православная церковь 31 марта поминает святителя Кирилла, архиепископа Иерусалимского 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T19:54+0400

2023-03-30T19:54+0400

2023-03-30T19:54+0400

справки

религия

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В народе это день, с которым связано множество запретов и примет, называют Кирилл-Дери полоз. Что нельзя делать 31 марта, о запретах и народных приметах на последний день месяца, читайте в Sputnik Грузия. Что нельзя делать Нельзя 31 марта обсуждать за столом чьи-то ошибки или недостатки – это плохая примета, способная притянуть в дом неприятности. В последний день марта нельзя надевать чужую одежду и есть из чужой посуды, чтобы не перетянуть чужие проблемы на себя. По приметам, чтобы оградить себя от неприятностей, нужно в этот день, собираясь на шопинг, в гости или в какое-либо заведение общепита, в карман положить веточку осины. Нельзя 31 марта заключать сомнительные сделки или делать крупные необдуманные покупки. Также нельзя в последний день марта давать или брать деньги в долг – это плохая примета, можно весь год провести в долгах. Волосы и ногти стричь 31 марта нельзя – это может привести к проблемам со здоровьем. Купать детей 31 марта при открытых дверях или окнах нельзя – ребенок, простудившись в последний день марта, будет долго болеть. Выходить из дома или приглашать гостей в последний день марта нельзя – есть народная примета, что в этот день над домами нечисть летает в поисках невинной жертвы. Народные приметы По приметам лето будет холодным, если птицы 31 марта вьют гнезда на солнечной стороне, а если снег быстро тает – значит? лето будет мокрым. Пойдет дождь, если в последнюю ночь марта звезды кажутся мельче обычного, а если 31 марта цветет мать–и–мачеха – это явная примета, что потеплеет. Потеплеет, если в последний день марта появились комары и прилетели лебеди, а если комары и мошкара кружатся в лесу – урожай ягод и грибов будет хороший. К плохому урожаю, если снег в полях рыхлый и шершавый, а если лежит грудами – это явная примета, что корма для скотины будет много. По приметам в начале апреля возможно половодье, если вороны вьют гнезда высоко, а проливной дождь в последний день марта – к резкому потеплению. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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