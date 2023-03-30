https://sputnik-georgia.ru/20230330/domogalsya-bespomoschnogo-podrostka-prokuratura-gruzii-predyavila-obvinenie-276270017.html

Домогался беспомощного подростка: прокуратура Грузии предъявила обвинение

Домогался беспомощного подростка: прокуратура Грузии предъявила обвинение

Задержанному, в случае доказательства вины, грозит от 11 до 15 лет лишения свободы 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T23:51+0400

2023-03-30T23:51+0400

2023-03-30T23:51+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному в сексуальных домогательствах к 14 подростку, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Следствие установило, что обвиняемый 25 марта в селе Брети Карельского района осуществил сексуальные действия в отношении 14-летнего ребенка, воспользовавшись его беспомощным состоянием. Теперь ему грозит от 11 до 15 лет лишения свободы. Обвинение будет требовать помещения его в предварительное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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