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Домогался беспомощного подростка: прокуратура Грузии предъявила обвинение
Домогался беспомощного подростка: прокуратура Грузии предъявила обвинение
Задержанному, в случае доказательства вины, грозит от 11 до 15 лет лишения свободы 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T23:51+0400
2023-03-30T23:51+0400
2023-03-30T23:51+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному в сексуальных домогательствах к 14 подростку, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии. Следствие установило, что обвиняемый 25 марта в селе Брети Карельского района осуществил сексуальные действия в отношении 14-летнего ребенка, воспользовавшись его беспомощным состоянием. Теперь ему грозит от 11 до 15 лет лишения свободы. Обвинение будет требовать помещения его в предварительное заключение.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
грузия, новости, происшествия, генеральная прокуратура грузии
Домогался беспомощного подростка: прокуратура Грузии предъявила обвинение
Задержанному, в случае доказательства вины, грозит от 11 до 15 лет лишения свободы
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила обвинение задержанному в сексуальных домогательствах к 14 подростку, говорится в сообщении Генпрокуратуры Грузии.
Следствие установило, что обвиняемый 25 марта в селе Брети Карельского района осуществил сексуальные действия в отношении 14-летнего ребенка, воспользовавшись его беспомощным состоянием.
Теперь ему грозит от 11 до 15 лет лишения свободы. Обвинение будет требовать помещения его в предварительное заключение.