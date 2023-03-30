Достопримечательности Грузии: замок-крепость Парцхиси и Алгетское водохранилище - фото
Замок-крепость Парцхиси находится от Тбилиси в 43 километрах.
Замок-крепость Парцхиси находится от Тбилиси в 43 километрах.
Добраться туда можно на маршрутном такси, которое отправляется с Самгори в сторону Цалки.
Добраться туда можно на маршрутном такси, которое отправляется с Самгори в сторону Цалки.
Дорога к крепости тянется среди деревенских домов.
Дорога к крепости тянется среди деревенских домов.
Крепость расположена на холме над селом Парцхиси и ее видно уже с автотрассы.
Крепость расположена на холме над селом Парцхиси и ее видно уже с автотрассы.
Следуя по дороге от села можно быстро дойти до руин крепости.
Следуя по дороге от села можно быстро дойти до руин крепости.
До нашего времени сохранилось немногое. Крепость сильно разрушена.
До нашего времени сохранилось немногое. Крепость сильно разрушена.
С холма, на котором она располагается, открываются прекрасные пейзажи. Хорошо видно долину Алгети и скалы Биртвиси. А поляна рядом пригодна для пикника.
С холма, на котором она располагается, открываются прекрасные пейзажи. Хорошо видно долину Алгети и скалы Биртвиси. А поляна рядом пригодна для пикника.
Цитадель находится близко к селу и сельские собаки любят туда захаживать. Они очень дружелюбные и составят вам компанию. Некоторые даже могут подняться на стены крепости.
Цитадель находится близко к селу и сельские собаки любят туда захаживать. Они очень дружелюбные и составят вам компанию. Некоторые даже могут подняться на стены крепости.
Точная дата постройки цитадели до сих пор неизвестна.
Точная дата постройки цитадели до сих пор неизвестна.
Исторические источники впервые упоминают о Парцхиси, когда территорией Грузии правил король Баграт IV.
Исторические источники впервые упоминают о Парцхиси, когда территорией Грузии правил король Баграт IV.
Правление Баграта началось в 1027 году нашей эры,. Ученые предполагают, что крепость была построена намного раньше.
Правление Баграта началось в 1027 году нашей эры,. Ученые предполагают, что крепость была построена намного раньше.
На осмотр Парцхиси уйдет максимум час времени. После этого можно отправиться в сторону Алгетского водохранилища.
На осмотр Парцхиси уйдет максимум час времени. После этого можно отправиться в сторону Алгетского водохранилища.
Эта природная достопримечательность расположилась на реке Алгети в Тетрицкаройском районе.
Эта природная достопримечательность расположилась на реке Алгети в Тетрицкаройском районе.
На одном из берегов водохранилища - камни и скалы, на другом - своеобразный песчаный пляж.
На одном из берегов водохранилища - камни и скалы, на другом - своеобразный песчаный пляж.
Вода из водохранилища поступает в Марнеульский муниципалитет и используется для орошения сельскохозяйственных земель.
Вода из водохранилища поступает в Марнеульский муниципалитет и используется для орошения сельскохозяйственных земель.
В тёплое время года сюда приезжают отдыхающие, многие из которых любят порыбачить. Купаться здесь не очень удобно из-за каменистого дна.
В тёплое время года сюда приезжают отдыхающие, многие из которых любят порыбачить. Купаться здесь не очень удобно из-за каменистого дна.
А отдыхать на берегу, загорать, устраивать пикники, дышать свежим воздухом и ловить рыбу - самое то. Тут же можно развести костер и приготовить свой улов. Только лишь нужно найти удобное место для этого - на поляну рядом с водой могут зайти стада коров.
А отдыхать на берегу, загорать, устраивать пикники, дышать свежим воздухом и ловить рыбу - самое то. Тут же можно развести костер и приготовить свой улов. Только лишь нужно найти удобное место для этого - на поляну рядом с водой могут зайти стада коров.
Рядом с водохранилищем построена Алгетская базилика. Она представляет собой две бетонных стены, соединенных двускатной кровлей.
Рядом с водохранилищем построена Алгетская базилика. Она представляет собой две бетонных стены, соединенных двускатной кровлей.
Памятник был воздвигнут в честь строителей Алгетского водохранилища.
Памятник был воздвигнут в честь строителей Алгетского водохранилища.
Базилика находится на каменистом возвышении и очень органично вписывается в окружающий пейзаж. Пройти к ней можно по специальной дорожке.
Базилика находится на каменистом возвышении и очень органично вписывается в окружающий пейзаж. Пройти к ней можно по специальной дорожке.
Несмотря на то, что в ней нет ничего особенного, подняться туда стоит, чтобы насладиться видами водохранилища с небольшой высоты.
Несмотря на то, что в ней нет ничего особенного, подняться туда стоит, чтобы насладиться видами водохранилища с небольшой высоты.