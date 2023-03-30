Достопримечательности Грузии: замок-крепость Парцхиси и Алгетское водохранилище - фото

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А отдыхать на берегу, загорать, устраивать пикники, дышать свежим воздухом и ловить рыбу - самое то. Тут же можно развести костер и приготовить свой улов. Только лишь нужно найти удобное место для этого - на поляну рядом с водой могут зайти стада коров.