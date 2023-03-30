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Достопримечательности Грузии: замок-крепость Парцхиси и Алгетское водохранилище - фото
Достопримечательности Грузии: замок-крепость Парцхиси и Алгетское водохранилище - фото
В Грузию пришла настоящая весна, дни становятся всё теплее, а солнце светит всё ярче. Самое время отправляться на природу и наслаждаться свежим воздухом. 30.03.2023, Sputnik Грузия
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Замок-крепость Парцхиси находится в районе Тетрицкаро. Репортер Sputnik побывал в этом регионе и осмотрел местные достопримечательности.
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фотография, новости грузии в фотографиях, фотоленты, мультимедиа, фото

Достопримечательности Грузии: замок-крепость Парцхиси и Алгетское водохранилище - фото

16:42 30.03.2023
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В Грузию пришла настоящая весна, дни становятся всё теплее, а солнце светит всё ярче. Самое время отправляться на природу и наслаждаться свежим воздухом.
Замок-крепость Парцхиси находится в районе Тетрицкаро. Репортер Sputnik побывал в этом регионе и осмотрел местные достопримечательности.
© photo: Sputnik / Stringer

Замок-крепость Парцхиси находится от Тбилиси в 43 километрах.

Замок-крепость Парцхиси находится от Тбилиси в 43 километрах. - Sputnik Грузия
1/21
© photo: Sputnik / Stringer

Замок-крепость Парцхиси находится от Тбилиси в 43 километрах.

© photo: Sputnik / Stringer

Добраться туда можно на маршрутном такси, которое отправляется с Самгори в сторону Цалки.

Добраться туда можно на маршрутном такси, которое отправляется с Самгори в сторону Цалки. - Sputnik Грузия
2/21
© photo: Sputnik / Stringer

Добраться туда можно на маршрутном такси, которое отправляется с Самгори в сторону Цалки.

© photo: Sputnik / Stringer

Дорога к крепости тянется среди деревенских домов.

Дорога к крепости тянется среди деревенских домов. - Sputnik Грузия
3/21
© photo: Sputnik / Stringer

Дорога к крепости тянется среди деревенских домов.

© photo: Sputnik / Stringer

Крепость расположена на холме над селом Парцхиси и ее видно уже с автотрассы.

Крепость расположена на холме над селом Парцхиси и ее видно уже с автотрассы. - Sputnik Грузия
4/21
© photo: Sputnik / Stringer

Крепость расположена на холме над селом Парцхиси и ее видно уже с автотрассы.

© photo: Sputnik / Stringer

Следуя по дороге от села можно быстро дойти до руин крепости.

Следуя по дороге от села можно быстро дойти до руин крепости. - Sputnik Грузия
5/21
© photo: Sputnik / Stringer

Следуя по дороге от села можно быстро дойти до руин крепости.

© photo: Sputnik / Stringer

До нашего времени сохранилось немногое. Крепость сильно разрушена.

До нашего времени сохранилось немногое. Крепость сильно разрушена. - Sputnik Грузия
6/21
© photo: Sputnik / Stringer

До нашего времени сохранилось немногое. Крепость сильно разрушена.

© photo: Sputnik / Stringer

С холма, на котором она располагается, открываются прекрасные пейзажи. Хорошо видно долину Алгети и скалы Биртвиси. А поляна рядом пригодна для пикника.

С холма, на котором она располагается, открываются прекрасные пейзажи. Хорошо видно долину Алгети и скалы Биртвиси. А поляна рядом пригодна для пикника. - Sputnik Грузия
7/21
© photo: Sputnik / Stringer

С холма, на котором она располагается, открываются прекрасные пейзажи. Хорошо видно долину Алгети и скалы Биртвиси. А поляна рядом пригодна для пикника.

© photo: Sputnik / Stringer

Цитадель находится близко к селу и сельские собаки любят туда захаживать. Они очень дружелюбные и составят вам компанию. Некоторые даже могут подняться на стены крепости.

Цитадель находится близко к селу и сельские собаки любят туда захаживать. Они очень дружелюбные и составят вам компанию. Некоторые даже могут подняться на стены крепости. - Sputnik Грузия
8/21
© photo: Sputnik / Stringer

Цитадель находится близко к селу и сельские собаки любят туда захаживать. Они очень дружелюбные и составят вам компанию. Некоторые даже могут подняться на стены крепости.

© photo: Sputnik / Stringer

Точная дата постройки цитадели до сих пор неизвестна.

Точная дата постройки цитадели до сих пор неизвестна. - Sputnik Грузия
9/21
© photo: Sputnik / Stringer

Точная дата постройки цитадели до сих пор неизвестна.

© photo: Sputnik / Stringer

Исторические источники впервые упоминают о Парцхиси, когда территорией Грузии правил король Баграт IV.

Исторические источники впервые упоминают о Парцхиси, когда территорией Грузии правил король Баграт IV. - Sputnik Грузия
10/21
© photo: Sputnik / Stringer

Исторические источники впервые упоминают о Парцхиси, когда территорией Грузии правил король Баграт IV.

© photo: Sputnik / Stringer

Правление Баграта началось в 1027 году нашей эры,. Ученые предполагают, что крепость была построена намного раньше.

Правление Баграта началось в 1027 году нашей эры,. Ученые предполагают, что крепость была построена намного раньше. - Sputnik Грузия
11/21
© photo: Sputnik / Stringer

Правление Баграта началось в 1027 году нашей эры,. Ученые предполагают, что крепость была построена намного раньше.

© photo: Sputnik / Stringer

На осмотр Парцхиси уйдет максимум час времени. После этого можно отправиться в сторону Алгетского водохранилища.

На осмотр Парцхиси уйдет максимум час времени. После этого можно отправиться в сторону Алгетского водохранилища. - Sputnik Грузия
12/21
© photo: Sputnik / Stringer

На осмотр Парцхиси уйдет максимум час времени. После этого можно отправиться в сторону Алгетского водохранилища.

© photo: Sputnik / Stringer

Эта природная достопримечательность расположилась на реке Алгети в Тетрицкаройском районе.

Эта природная достопримечательность расположилась на реке Алгети в Тетрицкаройском районе. - Sputnik Грузия
13/21
© photo: Sputnik / Stringer

Эта природная достопримечательность расположилась на реке Алгети в Тетрицкаройском районе.

© photo: Sputnik / Stringer

На одном из берегов водохранилища - камни и скалы, на другом - своеобразный песчаный пляж.

На одном из берегов водохранилища - камни и скалы, на другом - своеобразный песчаный пляж. - Sputnik Грузия
14/21
© photo: Sputnik / Stringer

На одном из берегов водохранилища - камни и скалы, на другом - своеобразный песчаный пляж.

© photo: Sputnik / Stringer

Вода из водохранилища поступает в Марнеульский муниципалитет и используется для орошения сельскохозяйственных земель.

Вода из водохранилища поступает в Марнеульский муниципалитет и используется для орошения сельскохозяйственных земель. - Sputnik Грузия
15/21
© photo: Sputnik / Stringer

Вода из водохранилища поступает в Марнеульский муниципалитет и используется для орошения сельскохозяйственных земель.

© photo: Sputnik / Stringer

В тёплое время года сюда приезжают отдыхающие, многие из которых любят порыбачить. Купаться здесь не очень удобно из-за каменистого дна.

В тёплое время года сюда приезжают отдыхающие, многие из которых любят порыбачить. Купаться здесь не очень удобно из-за каменистого дна. - Sputnik Грузия
16/21
© photo: Sputnik / Stringer

В тёплое время года сюда приезжают отдыхающие, многие из которых любят порыбачить. Купаться здесь не очень удобно из-за каменистого дна.

© photo: Sputnik / Stringer

А отдыхать на берегу, загорать, устраивать пикники, дышать свежим воздухом и ловить рыбу - самое то. Тут же можно развести костер и приготовить свой улов. Только лишь нужно найти удобное место для этого - на поляну рядом с водой могут зайти стада коров.

А отдыхать на берегу, загорать, устраивать пикники, дышать свежим воздухом и ловить рыбу - самое то. Тут же можно развести костер и приготовить свой улов. Только лишь нужно найти удобное место для этого - на поляну рядом с водой могут зайти стада коров. - Sputnik Грузия
17/21
© photo: Sputnik / Stringer

А отдыхать на берегу, загорать, устраивать пикники, дышать свежим воздухом и ловить рыбу - самое то. Тут же можно развести костер и приготовить свой улов. Только лишь нужно найти удобное место для этого - на поляну рядом с водой могут зайти стада коров.

© photo: Sputnik / Stringer

Рядом с водохранилищем построена Алгетская базилика. Она представляет собой две бетонных стены, соединенных двускатной кровлей.

Рядом с водохранилищем построена Алгетская базилика. Она представляет собой две бетонных стены, соединенных двускатной кровлей. - Sputnik Грузия
18/21
© photo: Sputnik / Stringer

Рядом с водохранилищем построена Алгетская базилика. Она представляет собой две бетонных стены, соединенных двускатной кровлей.

© photo: Sputnik / Stringer

Памятник был воздвигнут в честь строителей Алгетского водохранилища.

Памятник был воздвигнут в честь строителей Алгетского водохранилища. - Sputnik Грузия
19/21
© photo: Sputnik / Stringer

Памятник был воздвигнут в честь строителей Алгетского водохранилища.

© photo: Sputnik / Stringer

Базилика находится на каменистом возвышении и очень органично вписывается в окружающий пейзаж. Пройти к ней можно по специальной дорожке.

Базилика находится на каменистом возвышении и очень органично вписывается в окружающий пейзаж. Пройти к ней можно по специальной дорожке. - Sputnik Грузия
20/21
© photo: Sputnik / Stringer

Базилика находится на каменистом возвышении и очень органично вписывается в окружающий пейзаж. Пройти к ней можно по специальной дорожке.

© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на то, что в ней нет ничего особенного, подняться туда стоит, чтобы насладиться видами водохранилища с небольшой высоты.

Несмотря на то, что в ней нет ничего особенного, подняться туда стоит, чтобы насладиться видами водохранилища с небольшой высоты. - Sputnik Грузия
21/21
© photo: Sputnik / Stringer

Несмотря на то, что в ней нет ничего особенного, подняться туда стоит, чтобы насладиться видами водохранилища с небольшой высоты.

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