https://sputnik-georgia.ru/20230330/dve-spetsoperatsii-provodyat-v-gruzii---chto-proiskhodit-276245213.html

Две спецоперации проводят в Грузии – что происходит?

Две спецоперации проводят в Грузии – что происходит?

Спецоперации связаны с задержанием наркорелизаторов, сообщают СМИ 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T09:24+0400

2023-03-30T09:24+0400

2023-03-30T09:35+0400

грузия

новости

происшествия

лагодехи

кахети

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Сотрудники МВД проводят сразу две спецоперации в масштабах страны – в столичном районе Поничала и в городе Лагодехи (Кахети) на востоке Грузии, сообщает телекомпания "Рустави-2". В районе Поничала, расположенном на окраине Тбилиси, уже задержаны несколько человек. В Лагодехи мобилизованы правоохранители в большом количестве. О других деталях пока не сообщается. По данным СМИ, спецоперации связаны с наркореализаторами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, лагодехи, кахети