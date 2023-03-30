https://sputnik-georgia.ru/20230330/dve-spetsoperatsii-provodyat-v-gruzii---chto-proiskhodit-276245213.html
Две спецоперации проводят в Грузии – что происходит?
Две спецоперации проводят в Грузии – что происходит?
Спецоперации связаны с задержанием наркорелизаторов, сообщают СМИ 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T09:24+0400
2023-03-30T09:24+0400
2023-03-30T09:35+0400
грузия
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происшествия
лагодехи
кахети
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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Сотрудники МВД проводят сразу две спецоперации в масштабах страны – в столичном районе Поничала и в городе Лагодехи (Кахети) на востоке Грузии, сообщает телекомпания "Рустави-2". В районе Поничала, расположенном на окраине Тбилиси, уже задержаны несколько человек. В Лагодехи мобилизованы правоохранители в большом количестве. О других деталях пока не сообщается. По данным СМИ, спецоперации связаны с наркореализаторами. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, происшествия, лагодехи, кахети
грузия, новости, происшествия, лагодехи, кахети
Две спецоперации проводят в Грузии – что происходит?
09:24 30.03.2023 (обновлено: 09:35 30.03.2023)
Спецоперации связаны с задержанием наркорелизаторов, сообщают СМИ
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Сотрудники МВД проводят сразу две спецоперации в масштабах страны – в столичном районе Поничала и в городе Лагодехи (Кахети) на востоке Грузии, сообщает телекомпания "Рустави-2".
В районе Поничала, расположенном на окраине Тбилиси, уже задержаны несколько человек.
В Лагодехи мобилизованы правоохранители в большом количестве. О других деталях пока не сообщается.
По данным СМИ, спецоперации связаны с наркореализаторами.