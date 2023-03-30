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Экономист Митрахович: откажутся ли европейцы от СПГ из России?
Экономист Митрахович: откажутся ли европейцы от СПГ из России?
Россия за последний год стала одним из трех важнейших поставщиков СПГ в Европу, несмотря на санкции 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T10:02+0400
2023-03-30T10:02+0400
2023-03-30T19:02+0400
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Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Готовы ли в ЕС прекратить поставки СПГ из России? От каких факторов теперь зависят цены на энергорынке Европы? Насколько перспективно для России направление СПГ?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.
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видео, мультимедиа, россия, европа, фонд национальной энергетической безопасности, видео
видео, мультимедиа, россия, европа, фонд национальной энергетической безопасности, видео
Экономист Митрахович: откажутся ли европейцы от СПГ из России?
10:02 30.03.2023 (обновлено: 19:02 30.03.2023)
Россия за последний год стала одним из трех важнейших поставщиков СПГ в Европу, несмотря на санкции
Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.
Готовы ли в ЕС прекратить поставки СПГ из России? От каких факторов теперь зависят цены на энергорынке Европы? Насколько перспективно для России направление СПГ?
Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.