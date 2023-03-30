https://sputnik-georgia.ru/20230330/ekonomist-mitrakhovich-otkazhutsya-li-evropeytsy-ot-spg-iz-rossii-276265895.html

Экономист Митрахович: откажутся ли европейцы от СПГ из России?

Экономист Митрахович: откажутся ли европейцы от СПГ из России?

Россия за последний год стала одним из трех важнейших поставщиков СПГ в Европу, несмотря на санкции 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T10:02+0400

2023-03-30T10:02+0400

2023-03-30T19:02+0400

видео

мультимедиа

россия

европа

фонд национальной энергетической безопасности

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e7/03/1e/276265499_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_b43269131a022dbfa1cf45a8037f2189.jpg

Об этом в интервью "Sputnik на русском" рассказал научный сотрудник Финансового университета при Правительстве РФ, эксперт Фонда Национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. Готовы ли в ЕС прекратить поставки СПГ из России? От каких факторов теперь зависят цены на энергорынке Европы? Насколько перспективно для России направление СПГ?Обо всем этом подробнее смотрите в нашем видео.

европа

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

видео, мультимедиа, россия, европа, фонд национальной энергетической безопасности, видео