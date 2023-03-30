https://sputnik-georgia.ru/20230330/izbienie-semiklassnika-v-selskoy-shkole-gruzii---politsiya-nachala-rassledovanie-276259629.html

Избиение семиклассника в сельской школе Грузии - полиция начала расследование

Избиение семиклассника в сельской школе Грузии - полиция начала расследование

В сети появилось видео, на котором видно, что учительница бьет школьника по рукам и голове 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T17:03+0400

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2023-03-30T17:03+0400

грузия

происшествия

новости

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ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Начато расследование по факту избиения ученика 7 класса педагогом в одной из школ Горийского района (регион Шида Картли).На распространенном в сети видео видно, как учительница бьет школьника по голове и рукам. Видео снял один из учеников, а затем выложил в интернет. Именно после этого дисциплинарный комитет школы начал разбираться в вопросе.Как сообщает телеканал "Рустави 2", именно после этого дисциплинарный комитет школы начал разбираться в вопросе. По данным СМИ, 69-летнюю учительницу географии уже уволили из школы села Плави, факт избиения изучается следственным органом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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