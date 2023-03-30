https://sputnik-georgia.ru/20230330/izbienie-semiklassnika-v-selskoy-shkole-gruzii---politsiya-nachala-rassledovanie-276259629.html
Избиение семиклассника в сельской школе Грузии - полиция начала расследование
Избиение семиклассника в сельской школе Грузии - полиция начала расследование
В сети появилось видео, на котором видно, что учительница бьет школьника по рукам и голове 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T17:03+0400
2023-03-30T17:03+0400
2023-03-30T17:03+0400
грузия
происшествия
новости
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ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Начато расследование по факту избиения ученика 7 класса педагогом в одной из школ Горийского района (регион Шида Картли).На распространенном в сети видео видно, как учительница бьет школьника по голове и рукам. Видео снял один из учеников, а затем выложил в интернет. Именно после этого дисциплинарный комитет школы начал разбираться в вопросе.Как сообщает телеканал "Рустави 2", именно после этого дисциплинарный комитет школы начал разбираться в вопросе. По данным СМИ, 69-летнюю учительницу географии уже уволили из школы села Плави, факт избиения изучается следственным органом. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости
грузия, происшествия, новости
Избиение семиклассника в сельской школе Грузии - полиция начала расследование
В сети появилось видео, на котором видно, что учительница бьет школьника по рукам и голове
ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Начато расследование по факту избиения ученика 7 класса педагогом в одной из школ Горийского района (регион Шида Картли).
На распространенном в сети видео видно, как учительница бьет школьника по голове и рукам. Видео снял один из учеников, а затем выложил в интернет. Именно после этого дисциплинарный комитет школы начал разбираться в вопросе.
Как сообщает телеканал "Рустави 2", именно после этого дисциплинарный комитет школы начал разбираться в вопросе.
По данным СМИ, 69-летнюю учительницу географии уже уволили из школы села Плави, факт избиения изучается следственным органом.