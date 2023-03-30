https://sputnik-georgia.ru/20230330/kak-bystro-snizyatsya-tseny-v-gruzii-prognoz-ot-natsbanka-276243389.html
Как быстро снизятся цены в Грузии: прогноз от Нацбанка
Как быстро снизятся цены в Грузии: прогноз от Нацбанка
В Нацбанке ожидают снижение уровня инфляции и в последующие месяцы 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T09:40+0400
2023-03-30T09:40+0400
2023-03-30T09:40+0400
грузия
экономика
новости
национальный банк
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830095_0:53:2201:1291_1920x0_80_0_0_c4919a4d8495b5b7def97e5dcda63b26.jpg
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии ожидает снижение инфляции ниже целевого уровня в 3% уже во второй половине 2023 года, заявил и. о. главы регулятора Арчил Мествришвили. Ранее Нацбанк прогнозировал, исходя из внешних факторов, что уровень инфляции сможет достичь целевого показателя в 3% лишь ко второй половине 2024 года. По его словам, решающим фактором снижения уровня инфляции остается внешний фактор на фоне высокого уровня местной инфляции, на который влияют высокий спрос и цены на недвижимость. По его словам, в случае снижения уровня местной инфляции Национальный банк Грузии сможет наконец смягчить монетарную политику. В феврале годовой уровень инфляции составил 8,1%. Из-за сохраняющегося инфляционного давления и долгосрочного отклонения от целевого показателя инфляции комитет монетарной политики принял решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 11%. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/0b/01/271830095_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_2da4570accd746129320c8d5922f608f.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, экономика, новости, национальный банк
грузия, экономика, новости, национальный банк
Как быстро снизятся цены в Грузии: прогноз от Нацбанка
В Нацбанке ожидают снижение уровня инфляции и в последующие месяцы
ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии ожидает снижение инфляции ниже целевого уровня в 3% уже во второй половине 2023 года, заявил и. о. главы регулятора Арчил Мествришвили.
Ранее Нацбанк прогнозировал, исходя из внешних факторов, что уровень инфляции сможет достичь целевого показателя в 3% лишь ко второй половине 2024 года.
"Наблюдается явно выраженная тенденция снижения уровня инфляции, и ожидается, что она продолжится в последующие месяцы. Ко второй половине года инфляция будет ниже целевого уровня", – сказал Мествришвили.
По его словам, решающим фактором снижения уровня инфляции остается внешний фактор на фоне высокого уровня местной инфляции, на который влияют высокий спрос и цены на недвижимость.
"Мы ожидаем, что с исчерпанием внешних факторов начнет снижаться местная инфляция", – отметил он.
По его словам, в случае снижения уровня местной инфляции Национальный банк Грузии сможет наконец смягчить монетарную политику.
В феврале годовой уровень инфляции составил 8,1%.
Из-за сохраняющегося инфляционного давления и долгосрочного отклонения от целевого показателя инфляции комитет монетарной политики принял решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 11%.
Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.