https://sputnik-georgia.ru/20230330/kak-bystro-snizyatsya-tseny-v-gruzii-prognoz-ot-natsbanka-276243389.html

Как быстро снизятся цены в Грузии: прогноз от Нацбанка

Как быстро снизятся цены в Грузии: прогноз от Нацбанка

В Нацбанке ожидают снижение уровня инфляции и в последующие месяцы 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T09:40+0400

2023-03-30T09:40+0400

2023-03-30T09:40+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар — Sputnik. Национальный банк Грузии ожидает снижение инфляции ниже целевого уровня в 3% уже во второй половине 2023 года, заявил и. о. главы регулятора Арчил Мествришвили. Ранее Нацбанк прогнозировал, исходя из внешних факторов, что уровень инфляции сможет достичь целевого показателя в 3% лишь ко второй половине 2024 года. По его словам, решающим фактором снижения уровня инфляции остается внешний фактор на фоне высокого уровня местной инфляции, на который влияют высокий спрос и цены на недвижимость. По его словам, в случае снижения уровня местной инфляции Национальный банк Грузии сможет наконец смягчить монетарную политику. В феврале годовой уровень инфляции составил 8,1%. Из-за сохраняющегося инфляционного давления и долгосрочного отклонения от целевого показателя инфляции комитет монетарной политики принял решение сохранить ставку рефинансирования на уровне 11%. Ставка рефинансирования – это размер процента в годовом исчислении, который кредитные организации выплачивают Нацбанку за предоставленные им кредиты. Ставка является основным инструментом денежно-кредитной политики Национального банка и считается ориентиром для рыночных ставок в финансовом секторе.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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