https://sputnik-georgia.ru/20230330/kakogo-chisla-prazdnuyut-verbnoe-voskresenie-2023-tserkovnyy-kalendar-276252502.html

Какого числа празднуют Вербное воскресенье 2023? Церковный календарь

Какого числа празднуют Вербное воскресенье 2023? Церковный календарь

Вербное воскресенье – важное событие последних дней земной жизни Иисуса Христа до распятия на Кресте привязано к Пасхе, поэтому праздник определенной даты в... 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T13:57+0400

2023-03-30T13:57+0400

2023-03-30T14:04+0400

религия

справки

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Какого числа празднуют Вербное воскресенье в 2023-м году по церковному календарю, читайте в Sputnik Грузия. Вербное воскресенье Вербное воскресенье празднуют за неделю до Пасхи – в последнее воскресенье Великого поста. По церковному календарю Вербное воскресенье в 2023-м году будут праздновать 9 апреля. Как повествует Библия, Спаситель в этот день торжественно въехал на молодой ослице в Иерусалим, как это и было предсказано пророком Захарией. Люди встречали Иисуса как Мессию в надежде, что Сын Божий устранит несправедливость, царившую в мире, и вернет им благополучие и процветание. Собравшиеся радостно размахивали пальмовыми ветками, пели песнопения и расстилали перед Христом свои одежды. Восторг толпы был вызван также чудом, совершенным Спасителем накануне – Он воскресил Лазаря и тем самым доказал свое право называться Сыном Божьим. Церковный календарь Христианская Церковь начала праздновать Вход Господень в Иерусалим в IV веке. На Руси праздник, который появился в X веке, стали называть Вербным воскресеньем, так как пальмовые ветви (вайи), которых в стране нет, заменяют ветками вербы, которая дает почки и распускается раньше остальных деревьев. Вербное воскресенье, по сути, как торжественный и светлый праздник, так и трагичный и грустный. Ибо практически все те, кто радостно встречал Иисуса в Вербное воскресенье, через несколько дней бросали в Него камни с криками ярости и требовали Его распятия. Поэтому церковь призывает в этот день молиться и думать о Боге, чтобы с чистой душой встретить Светлое Воскресение Христово. Православные в 2023-м году празднуют Пасху 16 апреля. Материал подготовлен на основе открытых источников.

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