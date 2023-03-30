https://sputnik-georgia.ru/20230330/kvaratskheliya-priznaetsya-luchshim-igrokom-chempionata-italii-vtoroy-mesyats-podryad-276268012.html

Кварацхелия признается лучшим игроком чемпионата Италии второй месяц подряд

Кварацхелия признается лучшим игроком чемпионата Италии второй месяц подряд

В марте в трех матчах чемпионата Италии Кварацхелия забил два гола, сделал одну результативную передачу и заработал пенальти 30.03.2023, Sputnik Грузия

2023-03-30T22:36+0400

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2023-03-30T22:36+0400

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ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Полузащитник "Наполи" и сборной Грузии 22-летний Хвича Кварацхелия был признан лучшим игроком марта чемпионата Италии, таковы результаты опроса на сайте серии А. Опрос завершился 26 марта. Кварацхелия признается лучшим игроком месяца уже в третий раз – в августе, феврале и марте. Это абсолютный рекорд в истории чемпионата Италии. Кроме того, гол грузинского футболиста в ворота "Аталанты" был признан лучшим голом марта. В марте в трех матчах чемпионата Италии Кварацхелия забил два гола, сделал одну результативную передачу и заработал пенальти. Помимо Хвичи, за звание лучшего игрока марта также боролись Ким Мин Чжэ ("Наполи"), Арман Лорьенте ("Сасуоло"), Адриен Рабьо ("Ювентус") и Дестини Удоджи ("Удинезе"). Кварацхелия перешел в неаполитанский клуб из батумского "Динамо" в июне 2022 года за скромную сумму – 10 млн евро. Согласно действующему контракту, он получает в год 1,1 млн евро. Грузинского футболиста называют одним из лидеров команды Лучано Спаллетти. По распространившейся в СМИ информации, Хвича Кварацхелия готов продлить контракт с "Наполи" до 2028 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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