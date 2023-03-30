https://sputnik-georgia.ru/20230330/masshtabnaya-spetsoperatsiya-v-raznykh-gorodakh-gruzii-zaderzhany-bolee-desyatka-narkotorgovtsev-276249342.html
Масштабная спецоперация в разных городах Грузии: задержаны более десятка наркоторговцев
Масштабная спецоперация в разных городах Грузии: задержаны более десятка наркоторговцев
Среди задержанных по обвинению в наркопреступлениях есть иностранцы 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T11:56+0400
2023-03-30T11:56+0400
2023-03-30T12:31+0400
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ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Больше десяти человек, обвиняемых в торговле наркотиками, задержаны в масштабах страны в рамках спецоперации, к вечеру их число как минимум удвоится, заявил в четверг утром директор департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе "Сегодня в масштабах всей страны, в разных городах, в том числе в Тбилиси, в Поничала, на четырех локациях к этому времени задержаны более десяти человек на основании постановления судьи. Мероприятие продолжается...К концу дня число задержанных как минимум удвоится", – заявил Купатадзе. По его словам, изъято большое количество разных видов наркотических средств. Среди задержанных есть как граждане иностранных государств, так и женщины, отметил он. По информации СМИ, уже несколько часов в на окраине Тбилиси, в Поничала проводится спецоперация. По имеющейся информации, задержания проводятся в разных местах по всей стране.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, происшествия, тбилиси, теймураз купатадзе
грузия, новости, происшествия, тбилиси, теймураз купатадзе
Масштабная спецоперация в разных городах Грузии: задержаны более десятка наркоторговцев
11:56 30.03.2023 (обновлено: 12:31 30.03.2023)
Среди задержанных по обвинению в наркопреступлениях есть иностранцы
ТБИЛИСИ, 30 мар – Sputnik. Больше десяти человек, обвиняемых в торговле наркотиками, задержаны в масштабах страны в рамках спецоперации, к вечеру их число как минимум удвоится, заявил в четверг утром директор департамента центральной криминальной полиции МВД Грузии Теймураз Купатадзе
"Сегодня в масштабах всей страны, в разных городах, в том числе в Тбилиси, в Поничала, на четырех локациях к этому времени задержаны более десяти человек на основании постановления судьи. Мероприятие продолжается...К концу дня число задержанных как минимум удвоится", – заявил Купатадзе.
По его словам, изъято большое количество разных видов наркотических средств.
Среди задержанных есть как граждане иностранных государств, так и женщины, отметил он.
По информации СМИ, уже несколько часов в на окраине Тбилиси, в Поничала проводится спецоперация. По имеющейся информации, задержания проводятся в разных местах по всей стране.