https://sputnik-georgia.ru/20230330/pryamaya-translyatsiya-ezhenedelnyy-brifing-predstavitelya-mid-rf-marii-zakharovoy-276257148.html
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой 30.03.2023, Sputnik Грузия
2023-03-30T16:14+0400
2023-03-30T16:14+0400
2023-03-30T16:16+0400
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видео
мария захарова
мид россии
россия
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Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.
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мультимедиа, видео, мария захарова, мид россии, россия, видео
мультимедиа, видео, мария захарова, мид россии, россия, видео
Прямая трансляция: еженедельный брифинг представителя МИД РФ Марии Захаровой
16:14 30.03.2023 (обновлено: 16:16 30.03.2023)
Смотрите в видео кадры из Москвы с еженедельного брифинга официального представителя МИД РФ Марии Захаровой
Представитель МИД России Мария Захарова проводит свой традиционный еженедельный брифинг и отвечает на вопросы журналистов.